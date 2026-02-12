＜ルール違反上等！？＞学校が決めた子どもの外出時のルール。みんなは全部守らせている？
ルールとは守ってこそ意味のあるもの。しかしどこまで厳密にルールを守るかは、人によって判断がわかれることもありますよね。今回は学校が決めたルールについてのお悩みです。
『子どもだけの外出のとき、学校の決まりは厳しく守らせていますか？』
放課後や学校が休みのとき、子どもたちの外出に対して学校がルールを設けているケースは珍しくありませんよね。たとえば校区外に子どもたちだけで行ってはいけない、コンビニやお店にも大人が一緒でなければ入ってはならないなど。投稿者さんはこのルールを守っていないお子さんをよく見かけるのだそう。保護者もある程度は黙認しているのでしょうか。みなさんはどの程度、学校が定めた子どもたちの外出のルールを守らせていますか？
『うちの子が通う学校は、「大型商業施設とゲームセンターは子どもだけでは行かない」くらいかな』
『うちの子どもたちが通っていた学校には、そんなルールはなかったよ』
学校によって、子どもたちだけの外出に関するルールはさまざまなようです。投稿者さんのお子さんの通う学校は少し厳しめなのかもしれませんね。ルールが設けられていないという声もありましたが、どのような基準でそうなるのでしょう。もしかすると、該当エリアの治安レベルも影響するのかもしれませんね。
ルールを守らせたい親・自由にしたいわが子
学校が決めたルールだから守るべきと考えたのか、投稿者さんはお子さんにルールを守るようしっかりと言い聞かせていたようです。しかし子どもが平気で嘘をついてルールを破るようになって困っているのだそう。
『なぜダメなのかをこんこんと説教する』
『帰宅時間を守り、おこづかいの範囲内で遊ぶなら口出しはしない。締めつけたってムダだし、余計反抗するから』
投稿者さんの疑問に対し両極端な声が寄せられていました。ルールは守ってこそと考えれば、子どもがなんと言おうと親は怯んではいけませんよね。しかし、学校が定めるルールに保護者が少しでも理不尽さを感じるのであれば、親子で話し合い、家庭で妥協ラインを設けてもいいのかもしれません。
『ルールを破った場合、どのようなリスクがあるかをきちんと話し合うのは大前提だけどね』
『理由や原因があってのルールだから、守らせるよ。なぜ守らなくてはいけないのか、破ればどうなるのか。そのまま流されるとどうなってしまうのか。きちんと子どもが理解するまで教える』
ママの声にあるように、学校が決めたルール違反をするならば、そこにはリスクが伴います。この点を見すごすわけにはいきませんよね。バレなければいいは通用しません。まずはこのリスクについてお子さんと話し合ってみてはいかがでしょう。また、頭ごなしに「学校で決められているから」と反対するのではなく、ルールが設けられている意味や理由についても一緒に考えてみてはいかがでしょう。そうすることで、違った解決策がみつかるかもしれません。
子どもの交友関係にも注意が必要
『小学生から門限なし、お互いの家でのお泊まり会、子どもだけでの遠出・買食い、ゲーセン・カラオケ・映画・ファミレスがOKの家庭がある。そういう子と仲よしになるのは構わないけど、一緒になって遊ぼうとされたら困るよね』
『子どもって満たされていないと刺激を求めるから、放任主義な家や普通とちょっと違う雰囲気の家庭の子と仲良くさせると、悪いことするのではってなるよね』
付き合う友だちの家庭環境や保護者の考え方の違いから、ルールを守るかどうかが分かれることもあるようです。その結果、ルールを守らないご家庭のお子さんと仲良くなると、親に嘘をついてまでルール違反をしてしまうことも出てくるようです。また、付き合いが悪いと仲間はずれにされる、いじめにつながるといった問題も出てきそうですね。このあたりは、親としても悩ましいことかもしれません。
『ルールを破る子が多いなら、一度学校側と話し合ってみるのも解決方法だよ。昭和の頃と変わらないルールを掲げる学校もあるからね』
『親は悪影響を受ける子と遊ばせたくない気持ちになるけど、それを直接的に子どもに伝えても親子関係が悪くなるだけ。それなら、遊ばなくて済むように習い事をさせることが平和的解決策かな』
子どもの交友関係に保護者が干渉しすぎると、親子関係に悪影響を及ぼすこともあるでしょう。その結果、わが子がますます反抗的になり、手に負えなくなる可能性も出てきます。とはいえ放置しておくわけにはいかない。そこで提案されたのは、学校への相談と習い事をさせて物理的にルール違反ができないようにするといったもの。投稿者さんはルールを守っていないお子さんをよく見かけるのだそう。ならば、まずはルールを破る子が多いことを学校に相談してもいいのではないでしょうか。学校側も、相談を受けることで、現状が把握できるでしょう。場合によっては定めたルールが不条理なものではないかといったことも検討してくれるかもしれませんね。それでもダメなら、物理的に交流を減らす方法を考えてもいいのかもしれません。
ルールの意味を親子で再確認しよう
『理由や原因があってのルールなんだから、守らせるよ』
学校が定めた子どもの外出時のルール。臨機応変に対応しているという声もありましたが、守らせているという声の方が目立つ結果となっていました。やはり、学校側がルールを設けるに当たっての“理由”や“原因”があるからでしょう。そこで、なぜこのようなルールがあるのか、親子でしっかりと再確認することからはじめてみませんか。わからなければ学校を巻き込んでも構わないですよね。きちんと理由や原因を説明してもらうことで、子どもたちも納得できる可能性が出てきます。頭ごなしに縛りつけるのではなく、冷静に落ち着いて親子で理解を深めながら、ルールを守ることの必然性について一緒に考えてはいかがでしょう。