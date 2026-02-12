ミラノ・コルティナ五輪スピードスケート・ショートトラックの混合リレー（2000m）決勝で、中国がまさかの失速でメダルを逃した。

10日に行われた決勝は、中国、イタリア、カナダ、ベルギーの4カ国で争われた。中国は残り8周の時点で1位に立っていたが、残り7周に差し掛かるところで張楚桐（ジャン・チュートン）がイタリアに抜かれて2位に後退した。

さらに残り3周で孫龍（スン・ロン）にミスが出て、カナダとベルギーに一気に抜き去られ4位に。それまで大興奮で伝えていた中国の実況はその瞬間「アイヨー…」と嘆息し、言葉を失った。レースはそのままイタリア、カナダ、ベルギー、中国の順でフィニッシュした。

中国のあるブロガーは「残念！もともと1位だったのに張楚桐がミスをして2位に落ち、その後、孫龍もミスをして4位に落ちてしまった。悔しい」とつづった。

ネットユーザーからは「張は一体何をやっている。他の選手に比べてミスばかり」「張は全く後ろを気にしていなかった」「張は何考えてるんだ？なぜあんなに膨らんでイタリアチームにコースを開けたんだ？」「孫は前回大会でもミスしたよな」「孫龍が強いのは国内のレースだけか？頼むよ本当に」「はっきり言って実力不足」といった厳しい声が上がった。

一方で、「選手を批判するのはやめよう。彼らは本当に大変なんだ」「けがをしなかっただけ良い。引き続き頑張れ」と擁護するコメントも見られた。（翻訳・編集/北田）