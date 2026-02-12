12日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前営業日同時刻比6.9％減の749億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同14.2％減の506億円となっている。



個別ではグローバルＸ Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ 高配当 ＥＳＧ <2849> 、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> 、ＮＥＸＴ 素材・化学 <1620> 、グローバルＸ グローバルリーダーズ－日本株式 <2641> 、ｉシェアーズ ＪＰＸ日経４００ ＥＴＦ <1364> など76銘柄が新高値。ＴＯＰＩＸベア上場投信 <1569> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ ドバイ原油先物 ベア ＥＴＮ <2039> 、ＮＥＸＴ 日経平均インバース <1571> 、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> 、日経平均ベア上場投信 <1580> など12銘柄が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が9.11％高と大幅な上昇。



一方、防衛・航空宇宙 欧州株（ネットリターン） <498A> は4.48％安、グローバルＸ 防衛テック ＥＴＦ <466A> は3.99％安、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> は3.84％安、ＮＥＸＴ 野村日本株高配当 <2048> は3.38％安と大幅に下落している。



日経平均株価が336円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金325億7700万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均347億7400万円を下回っている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が46億400万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が32億9100万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が26億9400万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が24億1600万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が15億8600万円の売買代金となっている。



株探ニュース

