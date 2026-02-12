東京からは見えない「インフラ危機」の現実…地方で進んでいる「ある問題」の正体

日本はこのまま崩れ去ってしまうのか？ 道路、鉄道、水道、インフラ、橋……なぜ全国各地で次々に事故が起きるのか？ お金も人も足りない……打つ手はあるのか？

注目の新刊『日本のインフラ危機』では、私たちの暮らしを揺るがす「大問題の正体」を豊富なデータと事例から解き明かす。

（本記事は、岩城一郎『日本のインフラ危機』の一部を抜粋・編集しています）

「廃線」という問題

インフラの先行事例である鉄道構造物も問題を抱えています。それは、地方で顕著になりつつある「廃線」です。これまでも電力需要の増加を支えるためのダムの建設などにより、廃線を余儀なくされる路線もありました。最近では利用者の減少により、廃線せざるを得ない路線も増えてきています。

廃線がすべて悪いとはかぎりません。中には湖の底に沈む神秘の橋として知られる北海道のタウシュベツ川橋梁など観光資源として人気を集める事例もあります。

2018年には島根県江津市と広島県三次市を結ぶ延長108キロメートルの三江線が廃線となり、本州最長の廃線として話題になりました。三江線でも歴史的な鉄道構造物を遺構として保存したり、用途を変えてリノベーションしたりして観光資源として活用するなど、過疎化する地域において関係人口を増やす取り組みが進められています。

国土交通省によると、2000年度以降、全国で57路線・1275.3キロメートルの鉄軌道が廃止されました。これは、2025年1月現在の鉄軌道総延長のうち約5％にあたります。

今後も、弘南鉄道大鰐線、JR東日本津軽線（蟹田〜三厩）、JR北海道留萌本線（深川〜石狩沼田）、JR北海道函館本線（長万部〜小樽）の廃線が決定しており、廃線後の解体・撤去にかかる費用や跡地利用などが問題になりそうです。

