若菜さん（仮名・34歳）は、結婚式を諦めてまで予算を投じ、理想の注文住宅を手に入れました。しかし、住宅価格の高騰や金利上昇への焦りから組んだ限界ギリギリのペアローンの返済は、出産や時短勤務といったライフステージの変化で一気に家計を圧迫。さらに、こだわり抜いたはずの間取りが日々のストレスを生み、家族の笑顔さえ奪う重荷となっています。本記事では、家を建てたことで生活の余裕と平穏を失ってしまった夫婦の事例を紹介します。

夢の注文住宅が家計を苦しめる重荷に

「結婚式まで諦めて建てたんですけどね。こんな思いをしてまで建てる必要あったのかな……って毎日考えてしまいます」

深いため息をつきながらそう切り出した若菜さん（仮名・34歳）。彼女は事務職として働き年収350万円、夫の誠司さん（仮名・37歳）は中堅メーカー勤務で年収は500万円。世帯年収は850万円で、4歳と0歳の子供を持つこの4人家族は、一見すると順風満帆な共働き世帯に見えます。

二人が手に入れたのは、土地と建物を合わせて総額6,500万円を投じた庭付き3LDKの注文住宅でした。結婚式を諦めてコツコツ貯めた500万円を頭金に充て、残りの6,000万円をローンで契約。夫が3,500万円、私が2,500万円というペアローンの内訳は、二人の合算年収で借りられる限界ギリギリの額でした。

月々17万円という返済は、当時の二人には「共働きなら返せる」と思える数字でした。しかし、下の子の出産を経て若菜さんが時短勤務になったことで、家計の余白は一気に消滅。

かつてのように貯金に回す余裕はなくなり、日々の生活を回すだけで精一杯という現実に、若菜さんは強いストレスを感じています。

「こだわりの間取り」が夫婦関係の悪化を招く事態に

何より若菜さんを苦しめているのは、こだわりを優先して自分たちで作り上げたはずの間取りでした。

「広い芝生の庭に憧れて、建物よりも庭の面積を優先させたんです。その結果、1階のLDKは14畳ほどしか取れず、4人家族には明らかに手狭でした。リビングは常に子供の物であふれ、くつろぐスペースもありません」

さらに、将来の家族設計の甘さも露呈しました。「実は、子供が二人になることをしっかり想定できていなかったんです。子供部屋は将来仕切る前提の広い1部屋にしました。でも、下の子が生まれた今、実際に仕切ると一人分が極端に狭くなることがわかって。キッチンから水回りまでの動線も悪く、図面を考えていたころの自分を責めたくなります」

誠司さんに不満を漏らしても、「元はといえば、君がこの間取りがいいといったんだろ」と冷たく突き放すだけです。誠司さんもまた、小遣いを削られ、残業を繰り返す日々に疲れ果てていました。せっかく家族のために建てた家なのに、今ではリビングに重苦しい沈黙が流れることも珍しくありません。

「以前は庭でティータイムを夫婦で楽しむのが夢でした」と語る若菜さん。しかし現実は厳しく、窓の外に広がる庭を眺めるたびに、「あんなに無理をしてまで手に入れる必要があったのか」という後悔が込み上げてくるといいます。

将来への不安に押しつぶされそうな今、若菜さんの口から漏れたのは、理想とは程遠い本音でした。

「こんなに先が見えなくて苦しいなら、もっと安く中古の家を買って、家族と気楽に暮らせばよかったです」

データで見る「金利上昇への焦燥」

住宅金融支援機構が発表した「住宅ローン利用者の実態調査」によると、今後1年間の住宅ローン金利の見通しについて、65.7％が「現状よりも上昇する」と回答しており、金利上昇への警戒感は高まっています。また、物価上昇や住宅価格高騰を受けて、22.8％が「予算を増やした（住宅ローンを増やした）」と答えています。

金利上昇への不安を抱えながらも、焦りから借入額を増やしてしまう。若菜さんのように「理想の家」がストレス源にならないためには、銀行の融資枠に頼りきるのではなく、将来の家計にどれだけ「余白」を残せるかが、後悔しない家づくりの条件といえるでしょう。

［参考資料］

• 住宅金融支援機構「住宅ローン利用者調査（2025年4月調査）」