プレミアリーグ 25/26の第26節 マンチェスター・シティーとフラムの試合が、2月12日04:30にエティハド・スタジアムにて行われた。

マンチェスター・シティーはアントワヌ・セメンヨ（FW）、アーリング・ハーランド（FW）、フィル・フォーデン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフラムはラウル・ヒメネス（FW）、サムエル・チュクウェゼ（MF）、エミール・スミスロウ（MF）らが先発に名を連ねた。

24分に試合が動く。マンチェスター・シティーのアントワヌ・セメンヨ（FW）がゴールを決めてマンチェスター・シティーが先制。

さらに30分マンチェスター・シティーが追加点。アントワヌ・セメンヨ（FW）のアシストからニコ・オライリー（MF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

さらに39分マンチェスター・シティーが追加点。フィル・フォーデン（MF）のアシストからアーリング・ハーランド（FW）がゴールで3-0。3点差となる。

ここで前半が終了。3-0とマンチェスター・シティーがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、マンチェスター・シティーが3-0で勝利した。

なお、マンチェスター・シティーは41分にベルナルド・シルバ（MF）、66分にフィル・フォーデン（MF）、83分にニコラス・ゴンサレス（MF）に、またフラムは31分にヨアキム・アンデルセン（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-12 06:30:16 更新