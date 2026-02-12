エアアジアXは、クアラルンプール〜バーレーン〜ロンドン/ガトウィック線を6月26日に開設すると発表した。

1日1往復を運航する。所要時間は約16時間半。エアアジアXは、2012年3月にロンドンとパリから撤退しており、欧州への運航は約14年ぶりとなる。

エアアジアXとして2番目の以遠権路線となり、バーレーンはエアアジアXとして初めてのグローバルハブ空港として、東南アジアと中東、ヨーロッパを結ぶ重要なゲートウェイとしての機能を強化する。

就航を記念して、クアラルンプールからバーレーン、ロンドン行きの片道航空券をそれぞれ99マレーシアリンギット、199マレーシアリンギットから販売する。販売期間は2月22日まで、搭乗期間は6月26日から11月30日まで。

■ダイヤ

D7972 クアラルンプール（22：00）〜バーレーン（00：40+1／02：25+1）〜ロンドン/ガトウィック（07：25+1）／月・水・土・日

D7972 クアラルンプール（22：00）〜バーレーン（00：40+1／02：05+1）〜ロンドン/ガトウィック（07：05+1）／金

D7972 クアラルンプール（22：00）〜バーレーン（00：40+1／02：25+1）〜ロンドン/ガトウィック（07：30+1）／木

D7972 クアラルンプール（22：00）〜バーレーン（00：40+1／02：25+1）〜ロンドン/ガトウィック（07：20+1）／火

D7973 ロンドン/ガトウィック（10：25）〜バーレーン（18：55／20：55）〜クアラルンプール（09：55+1）