人生は思うようにいかないことばかり。

努力しても報われない日もある。

誰にも理解されず孤独を感じる夜もある。

それでも、人は小さな言葉で再び立ち上がることができる。

そんな「人生を豊かにしてくれる言葉」を集めたのが

『自分に自信が持てません 生きづらさがほどける50の言葉』（いれぶん）だ。

あなたの悩みをきっと解決してくれる言葉があるはず。

耳を澄ませて読んでほしい。

笑う人はほんの一瞬、ほんの一部

挑戦したいことがある。でも、すぐに頭に浮かぶのは周りからの視線。

「失敗したら笑われるかもしれない」。その思いが、心にブレーキをかけてしまう。

でも考えてみてください。

笑う人はほんの一瞬、ほんの一部。

あなたの人生を背負ってくれるわけではありません。

本当に大切なのは、外の声ではなく、あなたの中にある声です。

どんなに成功している人であっても、初めから応援されるわけではありません。

最初は冷ややかに見られることもある。

むしろ、そんなケースのほうが多いでしょう。

それでも動き続ける人だけが、やがて尊敬の目で見られるようになります。

笑われるリスクと、やらなかった後悔。

天秤にかけたとき、どちらのほうが重いでしょうか。

笑い声はすぐに消えますが、やらなかった記憶はずっと残り続けます。

わたしもかつて「発信で有名になって起業する」という挑戦を口にしたときに、幼なじみの友人たちに笑われました。

家族からも「怪しいことをしているのではないか」と心配されました。

でも、その後に積み重ねていった小さな成果が、少しずつ周りにいる人の態度を変えていきました。笑っていた人たちが、今では一番の応援者になってくれています。

怖いのは当たり前。それは挑戦が本気の証拠。恐れを感じるのは「進みたい」と心が知っているから。

どうか忘れないでください。人の笑い声は一時的。でも、挑戦から得られる成長や自信は一生残る。一生使い続けることができる大きな力。

その差は圧倒的に大きいのです。

笑い声は一瞬で消えるけど

挑戦の証は一生輝き続ける

