【究極の選択】「一瞬の笑い声」と「一生の後悔」、あなたが背負うべきなのは？
人生は思うようにいかないことばかり。
努力しても報われない日もある。
誰にも理解されず孤独を感じる夜もある。
それでも、人は小さな言葉で再び立ち上がることができる。
そんな「人生を豊かにしてくれる言葉」を集めたのが
『自分に自信が持てません 生きづらさがほどける50の言葉』（いれぶん）だ。
あなたの悩みをきっと解決してくれる言葉があるはず。
耳を澄ませて読んでほしい。
笑う人はほんの一瞬、ほんの一部
挑戦したいことがある。でも、すぐに頭に浮かぶのは周りからの視線。
「失敗したら笑われるかもしれない」。その思いが、心にブレーキをかけてしまう。
でも考えてみてください。
笑う人はほんの一瞬、ほんの一部。
あなたの人生を背負ってくれるわけではありません。
本当に大切なのは、外の声ではなく、あなたの中にある声です。
どんなに成功している人であっても、初めから応援されるわけではありません。
最初は冷ややかに見られることもある。
むしろ、そんなケースのほうが多いでしょう。
それでも動き続ける人だけが、やがて尊敬の目で見られるようになります。
笑われるリスクと、やらなかった後悔。
天秤にかけたとき、どちらのほうが重いでしょうか。
笑い声はすぐに消えますが、やらなかった記憶はずっと残り続けます。
わたしもかつて「発信で有名になって起業する」という挑戦を口にしたときに、幼なじみの友人たちに笑われました。
家族からも「怪しいことをしているのではないか」と心配されました。
でも、その後に積み重ねていった小さな成果が、少しずつ周りにいる人の態度を変えていきました。笑っていた人たちが、今では一番の応援者になってくれています。
怖いのは当たり前。それは挑戦が本気の証拠。恐れを感じるのは「進みたい」と心が知っているから。
どうか忘れないでください。人の笑い声は一時的。でも、挑戦から得られる成長や自信は一生残る。一生使い続けることができる大きな力。
その差は圧倒的に大きいのです。
笑い声は一瞬で消えるけど
挑戦の証は一生輝き続ける
※本稿は、『自分に自信が持てません 生きづらさがほどける50の言葉』（いれぶん）より一部を抜粋・編集したものです。