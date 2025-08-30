クリスタル・パレスvsバーンリー スタメン発表
[2.11 プレミアリーグ第26節](シェルハースト パーク)
※28:30開始
<出場メンバー>
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 8 ジェフェルソン・レルマ
DF 26 クリス・リチャーズ
MF 2 ダニエル・ムニョス
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 7 イスマイラ・サール
MF 18 鎌田大地
MF 20 アダム・ウォートン
MF 29 エバン・ゲサン
FW 22 ヨルゲン・ストランド・ラーセン
控え
GK 44 ワルテル・ベニテス
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 24 ボルナ・ソサ
DF 34 チャディ・リアド
MF 10 ジェレミ・ピノ
MF 12 クリスタンタス・ウチェ
MF 19 ウィル・ヒューズ
MF 55 ジャスティン・デベニー
FW 11 ブレナン・ジョンソン
監督
オリバー・グラスナー
[バーンリー]
先発
GK 1 マルティン・ドゥーブラフカ
DF 4 ジョー・ウォーラル
DF 5 マクシム・エステーブ
DF 29 ジョシュ・ローレント
MF 2 カイル・ウォーカー
MF 8 レスリー・ウゴチュク
MF 10 マーカス・エドワーズ
MF 11 ジェイドン・アンソニー
MF 12 バシール・ハンフリーズ
MF 28 ハンニバル・メイブリ
FW 19 ジアン・フレミング
控え
GK 13 マックス・バイス
DF 18 ヒュルマル・エクダル
DF 23 ルーカス・ピレス
MF 16 フロレンティーノ・ルイス
MF 20 ジェームズ・ウォード・プラウズ
FW 7 ヤコブ・ブルーン・ラーセン
FW 9 ライル・フォスター
FW 17 ルーム・チャウナ
FW 35 アシュリー・バーンズ
監督
スコット・パーカー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
