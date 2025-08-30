M!LK、激動の年末年始経て見せた現在地 吉田仁人が語る“きらめく瞬間”とは【「SMILE POP!」レポート】
【モデルプレス＝2026/02/12】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKが2月11日、東京・国立代々木競技場 第一体育館にて、アリーナツアー『M!LK ARENA TOUR 2025-2026「SMILE POP!」』のファイナル公演を開催。夜公演のMCで、メンバーが同ツアーを振り返る場面があった。
【写真】人気5人組アイドル、会場が沸いた演出
2025年12月の兵庫公演を皮切りに、愛知、東京を巡った自身初の3都市アリーナツアー『M!LK ARENA TOUR 2025-2026「SMILE POP!」』。バズリ曲「イイじゃん」、瑞々しい世界観の「アオノオト」、中毒性抜群の「好きすぎて滅！」といった代表曲や、ファンから親しまれている「男子スイーツ部発足します」「晴れのち曇り時々虹」「チラチLOVE」など、新旧織り交ぜたセットリストを展開。さらに、新曲「爆裂愛してる」をサプライズで披露し、5人の進化と歩みを感じさせるパフォーマンスで魅了した。
夜公演の終盤では、リーダーの吉田仁人がツアーを振り返り、胸の内を明かす場面があった。「このツアーが解禁された時は『年跨ぎだなぁ〜』っていう印象だったんですけど、あまりにも半端ない年を越したライブだった」と回想。年末年始は「NHK紅白歌合戦」や「輝く！日本レコード大賞」、そのほか多くの歌番組やバラエティに出演したM!LKだが、10年以上のキャリアを誇る彼でも「あの年末年始に関してはすごく緊張した」と語るほど、濃い日々を過ごしたという。「いろんな夢も叶ったし、見たことない景色を見られた。反響もすごくあって、それも嬉しかった」と真っ直ぐな言葉で感謝を伝えた。
続けて「会場も昔よりは大きくなって、今回3都市でのアリーナツアーができるようになって、テレビだったりとか、いろんな現場を経験したけど、帰ってきたこのライブがすごく楽しくて。みんなと一緒にコールアンドレスポンスしている時間もそうだし、5人で歌いながらアイコンタクトする瞬間って、なんかちょっときらめかない？」とメンバーに問いかけると、自身の担当カラー（きらめきイエロー）をなぞったような言葉選びに、すかさず佐野勇斗から「いい話だったんだけど、そのワードチョイスだめだわ（笑）」と笑いを誘うツッコミが飛んだ。
自身のコメントに吉田は「間違えたわ（笑）」と照れ笑いしつつ「未だに新鮮に12年目でも楽しめるのは、皆さんが見てくれてるからだと思う。この場所に来るまで、誰一人として欠けちゃいけなかったっていうのを改めてここで感謝を伝えようと思います。本当にありがとうございます」と語り、会場からは温かい拍手が鳴り響いた。
感動のムードで次の曲へと思いきや、曲紹介で吉田が噛んでしまうハプニングも発生。これには佐野が「あと一歩！」、曽野舜太が「これがうちのリーダーだよな〜」と愛のあるイジりを飛ばし、M!LKらしいアットホームな空気のまま「Goin’ Down」へ突入。曲頭で佐野は、瞳を輝かせながら「皆さん本当にありがとうございました。み！るきーずなしではこの景色は見られませんでした。これからも20年、30年とみんなと幸せな未来を歩いていきたいと思います！」とファンへの思いを語っていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】人気5人組アイドル、会場が沸いた演出
◆M!LK ARENA TOUR 2025-2026「SMILE POP!」
2025年12月の兵庫公演を皮切りに、愛知、東京を巡った自身初の3都市アリーナツアー『M!LK ARENA TOUR 2025-2026「SMILE POP!」』。バズリ曲「イイじゃん」、瑞々しい世界観の「アオノオト」、中毒性抜群の「好きすぎて滅！」といった代表曲や、ファンから親しまれている「男子スイーツ部発足します」「晴れのち曇り時々虹」「チラチLOVE」など、新旧織り交ぜたセットリストを展開。さらに、新曲「爆裂愛してる」をサプライズで披露し、5人の進化と歩みを感じさせるパフォーマンスで魅了した。
◆M!LK、固い結束で見せた12年目の現在地
夜公演の終盤では、リーダーの吉田仁人がツアーを振り返り、胸の内を明かす場面があった。「このツアーが解禁された時は『年跨ぎだなぁ〜』っていう印象だったんですけど、あまりにも半端ない年を越したライブだった」と回想。年末年始は「NHK紅白歌合戦」や「輝く！日本レコード大賞」、そのほか多くの歌番組やバラエティに出演したM!LKだが、10年以上のキャリアを誇る彼でも「あの年末年始に関してはすごく緊張した」と語るほど、濃い日々を過ごしたという。「いろんな夢も叶ったし、見たことない景色を見られた。反響もすごくあって、それも嬉しかった」と真っ直ぐな言葉で感謝を伝えた。
続けて「会場も昔よりは大きくなって、今回3都市でのアリーナツアーができるようになって、テレビだったりとか、いろんな現場を経験したけど、帰ってきたこのライブがすごく楽しくて。みんなと一緒にコールアンドレスポンスしている時間もそうだし、5人で歌いながらアイコンタクトする瞬間って、なんかちょっときらめかない？」とメンバーに問いかけると、自身の担当カラー（きらめきイエロー）をなぞったような言葉選びに、すかさず佐野勇斗から「いい話だったんだけど、そのワードチョイスだめだわ（笑）」と笑いを誘うツッコミが飛んだ。
自身のコメントに吉田は「間違えたわ（笑）」と照れ笑いしつつ「未だに新鮮に12年目でも楽しめるのは、皆さんが見てくれてるからだと思う。この場所に来るまで、誰一人として欠けちゃいけなかったっていうのを改めてここで感謝を伝えようと思います。本当にありがとうございます」と語り、会場からは温かい拍手が鳴り響いた。
感動のムードで次の曲へと思いきや、曲紹介で吉田が噛んでしまうハプニングも発生。これには佐野が「あと一歩！」、曽野舜太が「これがうちのリーダーだよな〜」と愛のあるイジりを飛ばし、M!LKらしいアットホームな空気のまま「Goin’ Down」へ突入。曲頭で佐野は、瞳を輝かせながら「皆さん本当にありがとうございました。み！るきーずなしではこの景色は見られませんでした。これからも20年、30年とみんなと幸せな未来を歩いていきたいと思います！」とファンへの思いを語っていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】