活動再開のIS:SUE・RIN（会田凛）、ソロショット大量放出で反響相次ぐ「笑顔が見られて嬉しい」「この時を待ってた」
【モデルプレス＝2026/02/11】2026年2月8日から活動を再開したIS:SUE（イッシュ）のRIN（会田凛／20）が同月11日、グループのInstagramを更新。自身の写真を多数公開し、反響が集まっている。
【写真】活動再開の日プ出身メンバー「見惚れる」ソロショット
静養のため2024年10月から活動を休止していたRIN（会田凛）は、自身のソロショットを多数公開。「ただいま。みんないつもありがとう」と感謝の言葉を添えて、夜の街をバックに笑顔で写る写真やカメラと近距離で撮影した自撮り写真などを披露した。
この投稿を受け、ファンからは「泣ける」「笑顔が見られて嬉しい」「この時を待ってた」「全部可愛い」「見惚れる」「沢山載せてくれて嬉しい」などと反響が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】活動再開の日プ出身メンバー「見惚れる」ソロショット
◆IS:SUE・RIN「ただいま」
静養のため2024年10月から活動を休止していたRIN（会田凛）は、自身のソロショットを多数公開。「ただいま。みんないつもありがとう」と感謝の言葉を添えて、夜の街をバックに笑顔で写る写真やカメラと近距離で撮影した自撮り写真などを披露した。
◆IS:SUE・RINの投稿に反響
この投稿を受け、ファンからは「泣ける」「笑顔が見られて嬉しい」「この時を待ってた」「全部可愛い」「見惚れる」「沢山載せてくれて嬉しい」などと反響が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】