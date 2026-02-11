俳優の神尾楓珠が、2月11日、女優の平手友梨奈と電撃結婚したことが話題となっている。

「この日、2人は互いのInstagramを更新。連名による書面画像をアップしました。そこには結婚報告とともに《それぞれの歩んできた道が交差し、こうして一つの道となりました》とつづられていました」（芸能記者）

あわせて公開されたのは、ダークトーンの背景で前後に重なる2ショット。手前の神尾はベージュのセットアップに白シャツ姿で大股に立ち、平手は背後からそっと寄り添い、右肩越しに顔をのぞかせている。静かながらも結婚への覚悟がにじむ、印象的な夫婦写真だ。

“国宝級イケメン” と元欅坂46の絶対的エースという意外な組み合わせに、Xでは祝福とともに《共演歴なくてどこで接点持ったん？？？》《共演ないのに、どう出会ったのかな》と、出会いのきっかけが気になったファンの投稿が寄せられている。2人はこれまで共演経験がゼロだからだ。

「平手さんは、自分にあった役柄を選ぶタイプ。そのため、女優業としては出演本数も限られています。同じ芸能界にいても、神尾さんと接点は多くなく、いわば “異分野” 同士といえるでしょう」（芸能プロ関係者）

一部メディアによると、交際期間は不明ながら、知人を介して出会って意気投合したという。気になる接点について、この芸能プロ関係者は「あくまで可能性ですが」と前置きしつつ、こう続ける。

「同じ欅坂46メンバーだった今泉佑唯さんが、現役アイドル時代の2018年、『恋のツキ』というテレビ東京系のドラマで、神尾さんと共演しています。今泉さんは、神尾さんに恋をするクラスメイト役でした。こうした “薄い” つながりはあるので、スタッフや関係者を通じて知り合ったのかもしれません。

芸能界には、交友関係の広い “キーマン” がいるものです。多種多様な人をつなげる飲み会を頻繁に開くタイプの人物です。芸能関係者にとってはビジネスチャンスが広がるため重宝されるのですが、一部の事務所などから “睨まれがち” な人がいるんですよ（笑）」

突然の電撃発表だっただけに、出会いの背景も含め、今後も注目を集め続けそうだ。