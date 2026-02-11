辻ちゃん長女・希空（のあ）カラコンなしのすっぴん初公開 ミニモニ。メイク完全再現に反響相次ぐ「ママそっくり」「素材から100点」
【モデルプレス＝2026/02/11】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が2月10日、自身のYouTubeチャンネルを更新。カラーコンタクトを外した裸眼から、母・辻の平成時代のメイクをした姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】18歳辻ちゃん長女「ママそっくり」と話題の姿
希空は「『検証』アイドル時代のママメイクをしてもらったらママになるのか」というタイトルで動画を投稿。「初めての裸眼披露です」とカラーコンタクトを外した状態で、照れながら動画をスタートした。完全なすっぴんから「希空より若いときの、超昔の平成時代のママのメイクをそのまま私にしてもらおうと思って」と、辻が「ミニモニ。」として活躍していたころのメイクと髪型を、辻にしてもらう様子を公開した。
カラーコンタクトやつけまつげは無い平成風のメイクながら、辻は「悪くなくない？盛れてはないけど」と娘にメイクをしながら満足そうな様子。希空が、昔の辻の写真などを見せてもらいながら「このときのママ普通に可愛い！」と絶賛したり「マジでミキティとか超かわいい」「あいぼん（加護亜依）マジで可愛いんだけど」と、モーニング娘。で辻とともに活躍した藤本美貴や加護の可愛さに声を上げる場面もありつつ、ミニモニ。風メイクとヘアスタイルが完成した。
その後、実際に辻が着ていたというピンクの衣装も身につけた希空。「似てますか？」とカメラに語りかけ、ピースポーズや角度も真似すると「めっちゃ似てる」と自身でも母親に似た姿になったことに感心した様子。また、辻がメイクが終わった希空に「あいぼんがちょっといる」と加護に少し似ていると漏らす場面もあった。
この投稿は「ママそっくり」「素材から100点」「遺伝子感じる」「カラコン無しでも可愛い」「そのままミニモニ。いける」「アイドル遺伝子」「ミニモニ。の子どもたちで復活とかいいかも」「確かに少し加護ちゃん似」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】18歳辻ちゃん長女「ママそっくり」と話題の姿
◆希空、裸眼すっぴんから辻ちゃん風メイク公開
希空は「『検証』アイドル時代のママメイクをしてもらったらママになるのか」というタイトルで動画を投稿。「初めての裸眼披露です」とカラーコンタクトを外した状態で、照れながら動画をスタートした。完全なすっぴんから「希空より若いときの、超昔の平成時代のママのメイクをそのまま私にしてもらおうと思って」と、辻が「ミニモニ。」として活躍していたころのメイクと髪型を、辻にしてもらう様子を公開した。
その後、実際に辻が着ていたというピンクの衣装も身につけた希空。「似てますか？」とカメラに語りかけ、ピースポーズや角度も真似すると「めっちゃ似てる」と自身でも母親に似た姿になったことに感心した様子。また、辻がメイクが終わった希空に「あいぼんがちょっといる」と加護に少し似ていると漏らす場面もあった。
◆希空の投稿に反響
この投稿は「ママそっくり」「素材から100点」「遺伝子感じる」「カラコン無しでも可愛い」「そのままミニモニ。いける」「アイドル遺伝子」「ミニモニ。の子どもたちで復活とかいいかも」「確かに少し加護ちゃん似」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】