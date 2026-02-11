星野源が、アーカイブブック『YELLOW MAGAZINE ISSUE10 2025-2026』を発売することを発表した。早期予約販売受付が本日より開始される。

『YELLOW MAGAZINE』は、音楽家・星野源の活動を様々な角度から切り取るイヤーブックとして2017年に創刊された。以降、年1回のペースで刊行を続け、今号で10号目となる。メンバーシップサイト『YELLOW MAGAZINE＋』で2025年2月から2026年1月のあいだに掲載された様々なコンテンツを再編集し収録した本作には、星野による連載企画をはじめ、ゲストを招いてのインタビュー・対談企画、星野作品のアートワークに携わったクリエイターの鼎談、深掘りコラム、スタッフからの現場便り、さらにはサイト内で掲載しきれなかった秘蔵カットまで、大ボリュームの内容に仕上がっているという。

さらに、2026年は創刊10周年を記念して、2025年5月より開催された約6年ぶりの全国ツアー＜Gen Hoshino presents MAD HOPE＞全公演を撮り下ろしたフォトドキュメント『MAD HOPE Documentary Photobook』との合冊版として刊行。圧巻のステージの数々を収めたライブフォトに加え、アルバム『Gen』のアートワークを手がけた写真家・川島小鳥による沖縄公演翌日に撮影されたフォトストーリーも収録、フォトドキュメント単体で全192ページとなっている。

『YELLOW MAGAZINE ISSUE10 2025-2026』は、韓国・ソウルを拠点にするデザインスタジオ「PRESS ROOM」が、『MAD HOPE Documentary Photobook』はアルバム『Gen』のアートワークやツアービジュアルを手がけた藤田裕美が、それぞれアートディレクションを担当。特製ステッカーや2冊を束ねるゴムバンドも付属する。

早期特典予約

◾️『YELLOW MAGAZINE ISSUE10 2025-2026』 価格：\5,500（税込）

◆アーティストオンラインショップ「A!SMART」にて販売予約受付開始

※3月6日（金）23:59までは早期予約期間とし、対象期間内にご予約いただいた方には、早期予約特典として「スライダーケース付きクリップ」が付属されます。

※発送は4月下旬〜5月上旬を予定。

※早期予約対象期間外にご予約いただいた方には、早期予約特典は付属いたしませんのでご注意ください。 ・アーカイブブック

判型：180mm×120mm

仕様：コデックス装／448ページ／フルカラー／ステッカーシート（2枚） ・フォトブック

判型：120mm×180mm

仕様：コデックス装／192ページ／フルカラー ・早期予約特典：スライダーケース付きクリップ ※販売部数には限りがございます。

※画像はイメージです。仕様は変更となる場合がございます。

※上記変更の可能性がございます。 詳細：https://www.hoshinogen.com/yellow-magazine-plus/detail/?id=395

※『YELLOW MAGAZINE ISSUE10 2025-2026』には、サイトの閲覧権限及び会員特典は付属しておりませんので、ご注意ください。 ▼アーティストオンラインショップ「A!SMART」内

『YELLOW MAGAZINE ISSUE10 2025-2026』商品ページ

https://www.asmart.jp/shop/hoshino_gen/product/10049479 ◆メンバーシップサイト『YELLOW MAGAZINE＋』

『YELLOW MAGAZINE＋』とは、星野源より「ファンの皆さんと集まれる場所を作りたい」という提案を受け立ち上がった、メンバーシップサイト。

星野源から毎月届く写真と文章での近況報告や、季節ごとに行われるトーク生配信、活動に関わるバンドメンバーや制作関係者へのインタビュー、さらに星野源が興味を示したものにスタッフが勝手に突撃取材するコーナー、さらにはYM＋会員から寄せられた100問以上の質問に答える「100の質問」など、オリジナル動画コンテンツ、これまで制作されてきた『YELLOW MAGAZINE』から一部の記事をスマホやPCで読むことができるアーカイブプロジェクトなど、企画は多岐に渡る。 コンテンツはランダムに毎月1日と15日の月2回更新（それぞれ土日祝の場合は翌平日）。

ファンにとっては見逃すことのできない“星野源の今”が詰め込まれたメンバーシップサイトとなっているので、ぜひこちらもチェックしてほしい。 ▼YELLOW MAGAZINE＋

https://www.hoshinogen.com/special/yellowmagazine-membership/

※『YELLOW MAGAZINE＋』にはメンバーシップ登録（有料｜月額 or 年額）が必要となります。 ▼料金プラン

おスタンダード［月額］：550円（税込）

おプレミアム［年額］：5,500円（税込）

※年額は特典アイテムが付属するコースとなります。

◾️＜星野源と山岸聖太のにっぽん副音声紀行＞ 2026年

2月11日 北海道・函館市民会館 開場17:00／開演18:00

2月17日 大阪・フェスティバルホール 開場18:00／開演19:00

2月19日 広島・JMSアステールプラザ 大ホール 開場18:00／開演19:00

2月21日 福岡・福岡市民ホール 大ホール 開場17:00／開演18:00

2月25日 石川・本多の森 北電ホール 開場18:00／開演19:00

2月27日 埼玉・ソニックシティ 大ホール 開場18:00／開演19:00

※本イベントは、星野源と山岸聖太が映像を見ながら喋るトークショーです。バンドなどによる楽曲の演奏はありませんが、おまけとして星野源が1曲弾き語りをする予定です。 ▼配信情報

2月21日（土）福岡市民ホール 大ホール

アーカイブ配信：公演終了後準備が整い次第〜2月28日（土）23:59 2月27日（金）埼玉・ソニックシティ 大ホール

アーカイブ配信：公演終了後準備が整い次第〜3月6日（金）23:59

◾️アルバム『Gen』

2025年5月14日（水）発売 ・“Gen” Box Set “Poetry” [VIZL-2438]／\7,480（税込）

・“Gen” Box Set “Visual” Blu-ray [VIZL-2436]／\8,910（税込）

・“Gen” Box Set “Visual” DVD [VIZL-2437]／\8,910（税込）

・通常盤 [VICL-66033]／\3,410（税込） ▼購入

https://genhoshino.lnk.to/Gen

▼配信

https://genhoshino.lnk.to/Gen_digital

01. 創造 02. Mad Hope (feat. Louis Cole, Sam Gendel, Sam Wilkes) 03. Star 04. Glitch 05. 喜劇

06. 2 (feat. Lee Youngji) 07. Melody 08. 不思議 09. Memories (feat. UMI, Camilo) 10. 暗闇 11. Why 12. 生命体 13. Eden (feat. Cordae, DJ Jazzy Jeff) 14. Sayonara 15. 異世界混合大舞踏会 16. Eureka



[各初回限定盤] *各盤共に印籠箱仕様。CD、アルバムブックレットを同梱

□ Box Set “Poetry”

●星野源、書き下ろしの詩と散文を綴じた写真詩集『Mad Hope』

●川島小鳥による特製撮り下ろしポスター3種

●ライナーノーツ「From 808 Studio」



□ Box Set “Visual” Blu-ray / DVD（5時間46分収録）

●Gen Hoshino presents Reassembly LIVE

01. 化物 02. 桜の森 03. ミスユー 04. Present 05. 不思議 06. うちで踊ろう 07. Continues 08. SUN 09. ある車掌 10. 日常 11. 喜劇 12. Hello Song 13. 星野源へのお祝いコメント 14. トークパート 15. ニセ明へのお祝いコメント 16. 君は薔薇より美しい 17. 夏のクラクション 18. REAL

19. 異世界混合大舞踏会（feat. ニセ）

●Gen Hoshino presents Reassembly EXTRA

・アフター (バースデー) パーティー

・トークセレクション

・ドキュメンタリー

・ニセ明「なめとんか」Live at 大阪城ホール

●Akira Nise presents Fake

・創作密着ドキュメンタリー「ニセ明と仲間たち、2025 春」

●川島小鳥による特製撮り下ろしポスター1種

