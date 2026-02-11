【NBA試合速報】2026年2月11日（水） ロサンゼルス・レイカーズ vs サンアントニオ・スパーズ
ロサンゼルス・レイカーズ vs サンアントニオ・スパーズ
日付：2026年2月11日（水）
開催地：クリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）
最終スコア：ロサンゼルス・レイカーズ 108 - 136 サンアントニオ・スパーズ
NBAのロサンゼルス・レイカーズ対サンアントニオ・スパーズがクリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）で行われた。
第1クォーターはサンアントニオ・スパーズがリードし30-47で終了する。
第2クォーターはサンアントニオ・スパーズが試合を有利に運び55-84で終了する。
第3クォーターはサンアントニオ・スパーズが試合を有利に運び81-115で終了する。
第4クォーターはロサンゼルス・レイカーズが試合を有利に運び108-136で終了する。
試合はサンアントニオ・スパーズの勝利となった。
ロサンゼルス・レイカーズの八村 塁は26:35出場、6得点、2アシスト、4リバウンドとなっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-02-11 15:05:04 更新