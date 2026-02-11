ロサンゼルス・レイカーズ vs サンアントニオ・スパーズ

日付：2026年2月11日（水）

開催地：クリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）

最終スコア：ロサンゼルス・レイカーズ 108 - 136 サンアントニオ・スパーズ

NBAのロサンゼルス・レイカーズ対サンアントニオ・スパーズがクリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）で行われた。

第1クォーターはサンアントニオ・スパーズがリードし30-47で終了する。

第2クォーターはサンアントニオ・スパーズが試合を有利に運び55-84で終了する。

第3クォーターはサンアントニオ・スパーズが試合を有利に運び81-115で終了する。

第4クォーターはロサンゼルス・レイカーズが試合を有利に運び108-136で終了する。

試合はサンアントニオ・スパーズの勝利となった。

ロサンゼルス・レイカーズの八村 塁は26:35出場、6得点、2アシスト、4リバウンドとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-02-11 15:05:04 更新