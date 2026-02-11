「今日好き」MON7A（もんた）、短髪に劇的イメチェン 個性派コーデで雰囲気ガラリ【TBS AKASAKA COLLECTION】
【モデルプレス＝2026/02/11】「今日、好きになりました。」（ABEMA）に出演していたアーティストのMON7A（もんた）が11日、東京・TBS赤坂BLITZスタジオで開催されたTGCとTBSのコラボレーションイベント「TBS AKASAKA COLLECTION produced by TGC」に出演した。
【写真】「今日好き」話題のイケメン、短髪イメチェンで印象激変
毛先を遊ばせた軽やかなヘアスタイルが定着していたMON7Aは今回、短髪姿にイメージチェンジした姿で登場。首元にはボリュームのある青いフリル、そして鮮やかなオレンジのトップスを合わせた個性的なコーディネートに身を包み、オーラを放った。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。MON7Aは「ハロン編」に参加していた。
バレンタイン直前の赤坂を舞台に開催される「TBS AKASAKA COLLECTION」。同局系ドラマ「未来のムスコ」（毎週火曜よる10時〜）や「DREAM STAGE」（毎週金曜よる10時〜）の豪華キャストが集結するほか、村重杏奈、希空（のあ）、山下幸輝、なごみらがランウェイを闊歩する。さらには、しなこによるパフォーマンスも実施。MCは丸山礼、サブMCはTBSアナウンサーの南後杏子が務める。（modelpress編集部）
◆MON7A、イメチェンで雰囲気ガラリ
◆「TBS AKASAKA COLLECTION」テーマは「SWEET AKASAKA」
