谷まりやが芸能界での“大好きな人”へのバレンタイン事情を赤裸々告白する一幕があった。

【動画】爆モテ美女たち、水着姿で飛び跳ね大はしゃぎ

ABEMAの恋愛リアリティショー『ラブパワーキングダム2』が2月11日から配信スタート。これに先駆けて2月10日、都内スタジオにて記者会見が実施。MCは前作からYOU、霜降り明星せいや、谷まりあが続投するほか、新たにtimeleszの菊池風磨が就任した。

会見の中では番組のテーマに絡め、それぞれのバレンタイン事情について話題が及ぶと、谷は「高校生の時がピークで男性からバレンタインを貰ったこともあったし、女性からも何人からか貰いました」と高校時代が“爆モテ期”だったことを明かした。

そんな中でせいやは「出川さんにはあげるんですか？」と質問。出川哲朗と谷は日本テレビ系のバラエティ番組『世界の果てまでイッテQ！』で共演する“名コンビ”として知られ、谷は出川を「芸能界のお父さん」と慕っている。

この質問を受け谷は「出川さんと出会って10年になって、毎年あげたいと思うんですけど、2月があんまり会わないんです。企画が違くって…今年はあげられたらと思っていたんですけど…あげないかも」とおどけ、せいやは「あげてください（笑）」とツッコミを入れた。

一方、YOUが「まりあはね、出川さんが大好きなんですよ。何かって言うと、出川、出川ってね」と谷の出川愛を強調すると、谷は「芸能界のお父さんですね。（今年は）感謝の気持ちを込めてあげたいと思います」と改めて語っていた。

「ラブパワーキングダム」は、モテることを自認している美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する番組。今回は、地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台にしたモテバトルが繰り広げられる。なお菊池はスケジュールの都合により記者会見欠席となった。