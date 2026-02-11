2026年も「無事故・無違反」でいきましょう！

人生に移動の自由やワクワクをくれるクルマは、一方では“走る凶器”と表現されることもあります。

一瞬の不注意や過信が引き金となる交通事故は、それに関わるすべての人を不幸にしてしまいます。

そしてお正月の初詣では、平穏で健やかな1年を願うとともに「交通安全祈願」をするという方も少なくないはずです。

また新車購入時などに祈願をおこなう人も多いほか、日本全国にはクルマやバイクにまつわる神社も点在しています。

そもそも交通安全祈願のルーツとは、いったいどこにあるのでしょうか。

その答えは、1908年（明治41年）に開催された日本初の「遠乗会」や、その時に昼食会が催された東京都国立市の「谷保天満宮（やぼてんまんぐう）」にあるようです。

1908年8月1日、皇族である有栖川宮威仁（たけひと）親王殿下のお声がけにより、日本初の「遠乗会」、今で言うドライブツアーが開催されました。

1908年といえば、クルマの大衆化を牽引することになる「T型フォード」の登場と重なります。

日本では、その前年に初の国産ガソリン車「タクリー号」が誕生したばかりで、クルマはごく少数しか存在しない、超最先端の乗り物でした。

人々の注目を集めた遠乗会では、11台ほどの車両が日比谷公園に集結。殿下のダラック号を先頭に、タクリー号やフォード号、ハンバー号などが車列を形成したそうです

走行ルートは、日比谷公園を出発して甲州街道を西へと走り、“道の果て”である立川で引き返し、「谷保天満宮」（東京都国立市）に立ち寄ってから帰還するというもの。

当時の甲州街道には多摩川に架かる橋は無く、立川が“道の果て”という位置付けだったそうです。

そして、殿下一行は事故や故障に見舞われることもなく、無事に帰還。そのことから、「交通安全祈願」のルーツとされているのです。

中央道「国立府中IC」から約3分の位置にある谷保天満宮には、愛車とともにお参りできる「車祓所」が設置されていて、朝10時から午後4時まで祈祷を受け付けています。

ただし初詣で混み合う年始は実施しておらず、成人式翌日の1月13日から受付を再開しています。

ご祈祷の玉串料は、5000円〜＋“お気持ち”。予約は不要ですが、「天気の良い日にお越しください」とのことでした。

また、交通安全ステッカー（初穂料500円）や交通安全キーホルダー（同1000円）、交通安全絵馬（同800円）なども用意されています。

境内には「有栖川威仁親王殿下台臨記念」の石碑があるので、「遠乗会」が開催された当時に想いを馳せてみるのも一興です。

ちなみに毎年12月には、戦前や昭和のクラシックカーが境内に集う、「旧車祭」が開催されています。

新年を迎え、はや1か月。冬晴れの休日に、ピカピカに磨いた愛車とともに谷保天満宮を訪れて、1年の安全を祈願してみるのも悪くないでしょう。