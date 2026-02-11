『聖闘士星矢 冥王ハーデス十二宮編』聖闘士聖衣神話EXに「謎の冥衣 3体セット」が登場【プレミアムバンダイ 春祭り】
バンダイスピリッツは、『聖闘士星矢 冥王ハーデス十二宮編』より「【抽選販売】聖闘士聖衣神話EX 謎の冥衣 3体セット」(5,500円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年2月12日(木)16時〜2月24日(火)23時の期間、抽選販売の受け付けが行われ、2026年2月26日(木)当選発表、2026年3月発送予定。
2026年3月発送予定「【抽選販売】聖闘士聖衣神話EX 謎の冥衣 3体セット」(5,500円)
『聖闘士星矢 冥王ハーデス十二宮編』より、聖闘士聖衣神話EXに「謎の冥衣 3体セット」が登場。
アテナの聖闘士たちの前に現れたハーデスの刺客。暗いローブに覆われたその正体は冥闘士(スペクター)となった元アテナの聖闘士たち。
彼らがその姿を現す前の状態を再現。通常状態の謎顔に加えてシオン、デスマスク、アフロディーテは固有の表情も付属する。
(C)車田正美／集英社・東映アニメーション
2026年3月発送予定「【抽選販売】聖闘士聖衣神話EX 謎の冥衣 3体セット」(5,500円)
アテナの聖闘士たちの前に現れたハーデスの刺客。暗いローブに覆われたその正体は冥闘士(スペクター)となった元アテナの聖闘士たち。
彼らがその姿を現す前の状態を再現。通常状態の謎顔に加えてシオン、デスマスク、アフロディーテは固有の表情も付属する。
(C)車田正美／集英社・東映アニメーション