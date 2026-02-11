全然覆いきれていない…Jessi、水着姿で際立つ規格外のボリューム感！妖艶さたっぷり

ラッパーのジェシー（Jessi）が、非の打ち所のないスイムウェア姿を公開し、唯一無二のカリスマ性を披露した。

去る2月9日、ジェシーは自身のインスタグラムを更新。

【写真】ジェシー、“胸の先端”が見える

キャプションには、英語で「近況」という言葉とともに、複数枚の写真を投稿した。

写真のなかのジェシーは、ほのかな光沢のある淡いグリーンのスイムウェアを身に纏い、さまざまなムードを演出した。

浴槽に横たわり、気だるげでありながらも妖艶な眼差しを向けるかと思えば、屋外で水を浴びながら、健康的な美しさ溢れるスタイルを惜しみなく披露した。

（写真＝ジェシ―Instagram）

特に、しなやかな曲線美と引き締まった腹筋、そして小麦肌が調和し、“憧れ体型”の真髄を見せつけた。

さらに、サングラスやカウボーイハットなどを合わせたスタイルは、ジェシーならではの洗練された感性を引き立てた。

なお、ジェシーは2025年11月に4thEP『P.M.S.』をリリースした。

◇ジェシー（Jessi） プロフィール

1988年12月17日生まれ。ニューヨーク出身の韓国系アメリカ人。本名はジェシカ・ヒョンジュ・ホで、韓国名はホ・ヒョンジュ。2003年に15歳で単身渡韓し、2005年12月に「Jessica H.O」としてソロデビュー。2006年にはヒップホップグループUPTOWNのメンバーとしても一時活動した。2014年に活動名を現在の「Jessi」に変更し、ヒップホップグループ「Lucky J」の一員として2016年まで活動。以降はソロ歌手として活動を行っており、2019〜2022年には歌手PSYが設立した芸能事務所P NATION、23〜24年には歌手パク・ジェボムが設立した芸能事務所MORE VISIONに在籍した。