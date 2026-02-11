プレミアリーグ 25/26の第26節 チェルシーとリーズの試合が、2月11日04:30にスタンフォード・ブリッジにて行われた。

チェルシーはジョアン・ペドロ（FW）、エステバン（FW）、エンソ・フェルナンデス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリーズはルーカス・ヌメチャ（FW）、ブレンデン・アーロンソン（MF）、ジェイデン・ボーグル（DF）らが先発に名を連ねた。なお、リーズに所属する田中 碧（MF）はベンチからのスタートとなった。

24分に試合が動く。チェルシーのコール・パーマー（MF）のアシストからジョアン・ペドロ（FW）がゴールを決めてチェルシーが先制。

ここで前半が終了。1-0とチェルシーがリードしてハーフタイムを迎えた。

チェルシーは後半の頭から選手交代。マルク・ククレジャ（DF）からヨレル・ハト（DF）に交代した。

55分、リーズが選手交代を行う。セバスティアン・ボルナウ（DF）からノア・オカフォー（FW）に交代した。

58分チェルシーが追加点。コール・パーマー（MF）がPKで2-0。さらにリードを広げる。

64分、チェルシーが選手交代を行う。エステバン（FW）からペドロ・ネト（FW）に交代した。

67分、リーズのルーカス・ヌメチャ（FW）がPKを決めて2-1と1点差に迫る。

さらに73分リーズが同点に追いつく。ルーカス・ヌメチャ（FW）のアシストからノア・オカフォー（FW）がゴールを決めて2-2。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、2-2で引き分けという結果になった。

なお、リーズに所属する田中 碧（MF）は出場しなかった。

