Xperia 10 VIIレビュー・「恥知らず」という戦略・オバマ元大統領オススメ本などAmazonで売上トップ10のGIGAZINE記事ランキング2026年1月版はコレ！
GIGAZINEの記事を電子化した書籍を対象に「2026年1月に出版した中で最もたくさん読まれた記事は何なのか？」がわかるランキングを作ってみました。Google検索の影響が大きい普段のアクセス解析記事と違い、Amazonならではのランキングとなっています。
◆1：「Xperia 10 VII」で奈良〜京都をうろうろして写真・動画を撮りまくってみた作例いろいろ
◆2：わざと「恥知らず」になる戦略が有効であることがビジネスや選挙を通じて明らかになりつつある
◆3：医師にも見過ごされがちな「脳腫瘍の7つの兆候」とは？
◆4：お絵描きに特化したWacomのAndroid搭載・PC不要の液タブがプロ向けにパワーアップした「Wacom MovinkPad Pro 14」レビュー、こだわりの性能は？
◆5：Xperiaとして初めてレンズを横に並べた新スタンダード機「Xperia 10 VII」外観レビュー
◆6：オバマ元大統領が2025年のおすすめ書籍・映画・音楽をまとめて発表
◆7：Googleで14年間働いたエンジニアが語る「活躍する人がコード以外で意識している21の教訓」とは？
◆8：読者がミステリー作品を新鮮に楽しむのを難しくする要素とそれを克服する工夫とは？
◆9：「AIを好む人」と「AIを嫌う人」を分けるものは一体何なのか？
◆10：AIバブルが崩壊したらどれほど壊滅的な被害をもたらすのか？
2026年1月はSONYのレンズを横に並べたスマートフォン「Xperia 10 VII」やWacomのお絵描き特化タブレット「Wacom MovinkPad Pro 14」のレビュー記事、選挙やビジネスの場であえて「恥知らず」に振る舞う戦略などについての記事が人気でした。また、バラク・オバマ元大統領が2025年にオススメした書籍・映画・音楽をまとめた記事や、Googleで14年間働いたエンジニアが語る「活躍する人がコード以外で意識している21の教訓」をまとめた記事なども読まれています。
