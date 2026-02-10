遠藤憲一、ドラマ・映画に続くシーズン3に期待「古沢さんまたそろそろ書き始めて」【エンジェルフライト THE MOVIE】
【モデルプレス＝2026/02/10】俳優の遠藤憲一が10日、女優の米倉涼子らとともに都内で開催されたPrime Original映画『エンジェルフライト THE MOVIE』完成披露試写会に出席。次回作への期待を明かした。
【写真】遠藤憲一の言葉に涙を堪えた50歳女優
遠藤は「涼子ちゃんなしにはできない作品だったので、素晴らしい作品」と本作の仕上がりに胸を張ったが、米倉は「エンケンさんがすごく良いことを言ってくれているんだけど、その先にめちゃめちゃかっこいい人が見えるわけ。気持ちがこっちに（笑）。ごめんなさい。私も動揺しているので。『ああ、いい男がいる』と思って」と遠藤越しに見える城田に見とれていた様子で、遠藤は「いい男がいるじゃないよ！俺も男だからね？」と笑顔でツッコミを入れて会場を沸かせた。
さらに遠藤は「素晴らしいドラマが満載なので、おそらく次は今度連ドラになるんじゃない？」と予言。「もったいないじゃない！2時間ちょっとにまとめちゃってるから。もう1回連続ものになって、シーズン3（3作目）でまた帰ってくるんじゃないかなと思いますので、古沢さん、またそろそろ書き始めて」と脚本家の古沢良太に呼び掛けていた。
本作は、第10回開高健ノンフィクション賞を受賞した佐々涼子氏の「エンジェルフライト 国際霊柩送還士」が原作に、2023年3月に独占配信され日本中を感動の渦に包んだドラマシリーズ『エンジェルフライト 国際霊柩送還士』の待望の続編。前作に続いて、口は悪いが情に厚い主人公・伊沢那美（米倉）が、「エンジェルハース」の個性豊かな社員たちとともに、国境を越えて故人をご遺族の元へ送り届ける国際霊柩送還士（こくさいれいきゅうそうかんし）として活躍する姿を感動的に描く。この日は共演した松本穂香、城田優、矢本悠馬、野呂佳代、徳井優も登壇していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆遠藤憲一、次回作に期待
◆米倉涼子主演「エンジェルフライト THE MOVIE」
