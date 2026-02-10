【「今日好き」りくもかカップルインタビュー】3回目継続同士の近況「最近寝落ち電話をしちゃいました」交際後に知った意外な一面も
【モデルプレス＝2026/02/10】高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。テグ編」（ABEMA／毎週月曜21時〜）が、2月9日放送の最終回にて、完結。カップル成立となった“りくと”こと森本陸斗（もりもと・りくと／16）、“もか”こと代田萌花（だいた・もか／16）が、モデルプレスのインタビューに応じ、継続を経ての成立や交際の近況などを語ってくれた。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。今回は、韓国のテグが舞台となった。
りくとは「チュンチョン編」「チェンマイ編」、もかは「ニュージーランド編」「マクタン編」からの継続メンバー。「チュンチョン編」から思いを寄せていたあやか（伊藤彩華／高校2年）と再会したりくとだったが、2ショットタイムやデートを通して、徐々にもかへの気持ちが大きくなった。一方、今までの旅で告白の場に立つこともなかったもかは、思いを伝えてくれたりくととけんせい（小島健生／高校3年）との間で揺れる。最終日にはりくとからもかに告白し、見事カップル成立となった。
― お互いに継続参加でしたが、今回の旅はどのような気持ちで参加しましたか？
りくと：今回の旅は3回目でもあったので、3度目の正直ということで積極的に1回ごとの2ショットタイムを大切に頑張りました。
もか：次こそは泣かずに幸せに帰りたいという気持ちで頑張りました。
― お互いの第一印象を教えてください。
りくと：登場したときから明るくて、目が大きくてクリクリしていて可愛いなと思いました。
もか：かっこいいのと、前の旅を観ていて天然で子供っぽいイメージだったのですが、会ったら結構大人っぽかったです。
― お互いに惹かれた理由や好きなところはどこですか？
りくと：一番惹かれた部分は、もかちゃんの明るいところです。そこがもかちゃんの魅力です。
もか：積極的にいっぱい思いを伝えてくれたところです。
― 他のメンバーからのアプローチなど、気持ちが揺れ動くこともあったと思いますが、一番の決め手となった場面はありますか？
りくと：2日目の昼の特別デートで制服を着て距離が縮まりました。多分それがなかったら自分の中でも決めきれていなかったと思うくらい、2日目の昼の特別デートが自分の中では大きかったです。
― 花くじを引いてもかさんを指名されましたが、そこでもかさんを選んだ理由を教えてください。
りくと：1日目の夜に気になっていた2人を誘って、考えていたときに、自分はもかちゃんの明るいところに惹かれていることに気が付いて、2日目に引いたときに誘おうと思いました。
もか：2回の特別デートに行ったのと、最後のアピールタイム。ハートのビヨーンってなるやつがあるんですけど（細工が施されたハートの手紙）、夜遅くまで作ってくれたので、悩んでいたのですが、そこで決まりました。
― 一番辛かったことや悩んだことはありましたか？
もか：けんせい君とりくとの2人が思いを伝えてくれて、気持ちが分からなくなったときです。
― 番組での一番の思い出があれば教えてください。
もか：昼デートです。
りくと：特別デートも楽しかったのですが、結構ストライクを取れたことが嬉しかったのでボウリングです。1日目にもかちゃんと一緒になったジェットコースターみたいなのも楽しかったです。
― SNSでりくとさんが他の人との会話でもかさんの名前を挙げた瞬間の切り抜きがバズっていますよね。
もか：まず来てもらうのが初めてで、本当にあれは素で出たやつがバズっているから嬉しいです。
― 告白はりくとさんからでしたが、心境はいかがでしたか？
りくと：実際に砂浜に立ったら思った以上に緊張しました。告白してからもかちゃんが答えるまでに間があったので、余計に心配になってしまって。でも、正直自信はありました。
― 間を作った理由は？
もか：初めての告白だったので、こうやってやられとるのが（手を差し出して待っている状態）、どうしたら良いのか分からなくて、スタッフさんに聞いていました（笑）。初めてすぎて、本当に緊張しました。
― 告白を受けた際の気持ちはいかがでしたか？
もか：嬉しいですが、振ることも告白されることも初めてだったので、緊張と喜びがありました。
― 交際の近況についても教えてください。
もか：連絡は毎日しているよね。
りくと：毎日していて、お互い時間があった日の夜に電話をしています。朝起きたら電話が繋ぎっぱなしで、最近寝落ち電話をしちゃいました。
― どんな連絡をしていますか？
もか：「おはよう」と「おやすみ」は絶対。
りくと：自分の今日の出来事とか。
もか：「授業中寝た〜」とか（笑）。
― お互いに愛情表現はされますか？
もか：りくとがめっちゃしてくれます。
りくと：結構しますね。
もか：でも、もかもするよね？
りくと：もかちゃんも結構してくれます。
― これからどんなデートをしたいですか？
もか：制服ディズニー。
りくと：お揃いの服を買って、一緒にどこか行けたら良いなと思っています。
― これからの交際で不安なことはありますか？
りくと：もかちゃんは上京して東京にいるので、距離はそこまで心配はないですが、お互いに目標や夢、他の仕事があるので、会う頻度に関しては、お互いを尊重して会える日に会いたいです。
― 付き合いだしてから新たに知った一面はありますか？
りくと：放送では天然でおっちょこちょいな一面があるのですが、とても真面目なんです。電話でも「こういうところは気をつけよう」「ルールを決めよう」と積極的に話してくれて、しっかりしているところが意外な一面でした。
もか：おっとりさんで、好きです。
― 反対に直してほしいところはありますか？
もか：今のところはない。
りくと：ないです。
― 喧嘩もまだないですか？
りくと：今のところないです。
― 今後どんな関係を築いていきたいか理想のカップル像を教えてください。
もか：何でも言い合えるカップルになりたいのと、喧嘩してもその場で謝る、話し合いができるカップルになりたいです。
りくと：楽しく、笑顔でいられるカップルになりたいです。
― お互いに今伝えたいことはありますか？
りくと：もかちゃん、これからもよろしくね。
もか：こちらこそよろしくね。大好きだよ。
りくと：恥ずかしい〜！
― 最後に応援してくれた視聴者へのメッセージと今後の活動への意気込みをお願いします。
りくと：まずは「テグ編」を最後まで観てくれてありがとうございました。これからもっとラブラブでかわいいカップルになるので、ぜひ注目してほしいです。
もか：「テグ編」ありがとうございました。これからは2人のペースで頑張っていくので応援よろしくお願いします。
― ありがとうございました！
高校1年生／2009年11月16日生まれ／広島県出身／161cm
高校1年生／2009年5月10日生まれ／埼玉県出身／172cm
◆代田萌花（だいた・もか）プロフィール
◆森本陸斗（もりもと・りくと）プロフィール
