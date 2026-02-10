370台のクレーンゲーム機が密集する『クレーン横丁 極』が千葉県船橋市に2/10オープン！ 人気キャラクターグッズからお菓子、洗剤まで幅広い景品が勢ぞろい

2400平米に370台がひしめく『クレーン横丁 極』が船橋に爆誕！ 10円プレイから日用品まで“極”級の品揃え

千葉県船橋市のコーナン船橋花輪インター店内に、クレーンゲーム専門店『クレーン横丁 極』が2026年2月10日（火）オープンしました。

千葉県初出店となる同店は、約2400平米という圧倒的な広さを誇るまさに、“極”規模のエンタメスポットです。

店内には約370台もの多様な機種がずらりと並び、ビッグサイズの景品を狙える大型筐体から、1回10円から気軽に遊べるミニクレーンゲームまで豊富にラインナップ。

さらに景品も、人気キャラクターのぬいぐるみやフィギュアに加え、お菓子などの食品、洗剤や雑貨といった日用品まで幅広く展開されています。

「魅力的な景品が軒を連ねる、心躍る街」をコンセプトに、家族みんなで楽しめる新たな空間が誕生しました。

（以下、プレスリリースより）

ついにオープン！約2,400平米の広さのクレーンゲーム専門店「クレーン横丁 極(きわみ)」が千葉県初出店！コーナン船橋花輪インター店に２月10日(火)にオープン

まさにクレーンゲームの“極”（きわみ）！ 最新・人気プライズを多数ラインナップ！

株式会社イオンファンタジー（千葉県千葉市、代表取締役社長：藤原徳也）は、2026年2月10日(火)、コーナン船橋花輪インター店に、クレーンゲーム専門店「クレーン横丁 極(きわみ) コーナン船橋花輪インター店」(以下、当店)をオープン予定です。

「クレーン横丁 極」は“魅力的な景品が軒を連ねる、心躍る街”をコンセプトに掲げた、まさにクレーンゲームの“極み”を追求する専門店です。

千葉県初出店となる当店は約2,400平米の広さを誇る当社最大級の規模。

クレーンゲームがお好きな方はもちろん、ファミリーで楽しめる新しいおでかけスポットとして誕生します。

2025年10月にオープンした「クレーン横丁 極 石橋店」(栃木県)に続き、2号店目の出店となります。

■人気のクレーンゲーム機種と、最新・人気のプライズや食品や飲料、日用品をラインナップ

当店では、最新機種や人気のクレーンゲームを多数ラインナップ。

ビッグ景品を取りそろえた大きなクレーンゲームから、10 円から遊べるプレイしやすいミニクレーンゲームまで、約370 台の多彩な機種がずらりと並んでいます。

プライズゲーム用景品も、ユーザーからの人気が高いキャラクターのぬいぐるみやフィギュア、日用品雑貨や食品、飲料など、幅広くアイテムを展開いたします。

・店舗名：「クレーン横丁 極 コーナン船橋花輪インター店」

・所在地：千葉県船橋市宮本9丁目5番15号

・面積：約747坪(約2,400平米)

・営業時間：10時〜23時

■株式会社イオンファンタジー

■株式会社イオンファンタジー

「モーリーファンタジー」をはじめ、日本・中国・アセアン諸国の９ヵ国でアミューズメント施設・プレイグラウンドなど1,316店舗（2025年12月末現在）を運営。

社名：株式会社イオンファンタジー

設立：1997年2月14日

資本金：18億24百万円（2025年2月期）

事業内容：ショッピングセンター内「アミューズメント施設」及び「プレイグラウンド」の運営

公式WEBサイト：https://www.fantasy.co.jp/

※画像はイメージです。

※出店時期、内容等は予告なく変更される場合がございます。