田中美久が鮮やかブルーで表紙を飾る！『PARADE』第3号は一ノ瀬瑠菜、江籠裕奈ら豪華7名が集結

躍進の第３号でも人気者７人がグラビア全開！

グラビアムック『PARADE(パレード)』2026冬号、2026年2月2日（月）、小学館より発売！

表紙は田中美久、裏表紙は福井梨莉華が飾る

『PARADE（パレード）2026冬号』表紙 田中美久 (C)小学館 『PARADE』2026冬号 裏表紙 福井梨莉華 (C)小学館

2025年7月、「唯一無二のグラビア文化を盛り上げて、ニッポンを明るく元気にしたい」という志から生まれたムック本『PARADE』。待望の第3号でも、今をときめく7人が誌面を華やかに彩る。

一ノ瀬瑠菜 撮影／熊木 優 池本しおり 撮影／藤本和典

表紙を飾るのは、ドラマやバラエティで躍進を続ける田中美久だ。本人が「好きな色」と語る鮮やかなブルーの衣装に身を包み、巻頭20ページを超える大ボリュームで、その完成された美貌とスタイルを惜しみなく披露している。続く中面も豪華な顔ぶれが揃う。18歳最後の輝きを放つ一ノ瀬瑠菜、川辺で情緒的な表情を見せる池本しおり、モグラ女子の頂点を狙う大瀧沙羅が登場。

大瀧沙羅 撮影／HIROKAZU 江籠裕奈 撮影／栗山秀作

さらに、ソロアイドルとして活動する元SKE48の江籠裕奈、アイドルグループ「#Mooove!」リーダーの姫野ひなのが花を添え、裏表紙は表現力に磨きがかかる福井梨莉華が締めくくる。

姫野ひなの 撮影／青山裕企

巻末には、出演者7名によるサイン入りチェキ（計35枚）の読者プレゼント企画も用意されている。

【出演者プロフィール】

田中美久【たなか・みく】

2001年9月12日生まれ、熊本県出身。身長151cm。2013年にHKT48の3期生として加入。23年末に同グループを卒業後は俳優として幅広く活動し、昨年放送のドラマ『良いこと悪いこと』（日本テレビ系）での好演が話題に。『THE突破ファイル』（日本テレビ系）や『ネタパレ』（フジテレビ系）などのバラエティ番組にも出演。昨年12月24日には『mote mote♡』でソロアーティストデビューを果たした。

公式Ｘ：＠miku_monmon3939

公式Instagram：@mikumonmon_48



一ノ瀬瑠菜【いちのせ・るな】

2007年2月26日生まれ、埼玉県出身。身長163cm。ミスマガジン2023の読者特別賞を受賞。各誌のグラビアを席巻し、25年にファースト写真集『MOIS』を発売。2026 年2月15日をもってアイドルグループ・シャルロットを卒業。

公式Ｘ：＠ichinose_luna

公式Instagram：@ichinose_2266



池本しおり【いけもと・しおり】

2002年12月15日生まれ、兵庫県出身。身長150cm。「制コレ’20」のファイナリストに選出されデビュー。ミニマム×グラマラスで「ミニグラの超新星」と称された。2021年、アイドルグループ「テラス×テラス」のメンバーに。25年にグループ名が「テラテラ」に改名。セカンド写真集が3月26日に発売予定。

公式Ｘ：＠teratera_shiori

公式Instagram：@shiori_ikemoto



大瀧沙羅【おおたき・さら】

2004年12月6日生まれ、東京都出身。身長168cm。2023年に「衝撃のベビーフェイス」のキャッチコピーでグラビアデビュー。童顔に似合わぬ肢体でグラビアファンの注目を集める。

公式Ｘ：＠sara1206_tw

公式Instagram：@sara_1206insta



江籠裕奈【えご・ゆうな】

2000年3月29日生まれ、愛知県出身。身長162cm。11年にSKE48に5期生として加入し、23年末にグループを卒業。卒業後もソロアイドルとして活動しながら、グラビアでも活躍。サード写真集『I DO Love』が発売中

公式Ｘ：＠egoyuna_329

公式Instagram：@egochan_329



姫野ひなの【ひめの・ひなの】

11月11日生まれ、北海道出身。身長148cmのポジティブマスター。アイドルグループ・#Mooove!のリーダーで青色担当。同グループの楽曲『アンチバキューマー』が2026年1月開始のドラマ『令和に官能小説作ってます』（テレビ大阪）のオープニングテーマに。

公式Ｘ：＠aquamarin__

公式Instagram：@pi._.y



福井梨莉華【ふくい・りりか】

2005年1月12日生まれ、岐阜県出身。身長162cm。2023年にドラマ『高校生日記～キミとつくる青春～』（NHK）で俳優デビュー。24年9月にグラビアデビュー。ファースト写真集『あいの道しるべ』、『カレンダーブック2026』が発売中。

公式Ｘ：＠fukuiririka

公式Instagram：@fukuiririka

今号の電子版もなんと42ページ増！

本誌に未収録の写真をたっぷり盛り込んだ、7人× 6ページ＝42ページ増を電子版限定で実現。本誌と同じ税込1870円なので、こちらもぜひチェックしてください。

PARADEのデジタル写真集も絶好調！

グラビアムック「PARADE」の創刊と同時にスタートしたデジタル写真集「PARADE Digital Photobook」シリーズは、既刊12タイトルがいずれも大ヒット。今号からは7タイトルを刊行予定で、2月2日には『田中美久 つながっているよ』が発売！

デジタル写真集『田中美久 つながっているよ』

福井梨莉華「PARADE掲載記念」オンラインサイン会を開催！

今号の裏表紙を飾った福井梨莉華のPARADE掲載記念オンラインサイン会を開催します。生写真やサイン入りチェキ、サイン入り色校、特製オリジナルクリアカードなど、豪華特典も目白押し。ぜひご本人のサイン本をゲットしてください。

日時：2026年2月10日（火）19時～

URL：https://muvus.jp/muvus/cmdtyList.php?cat=lSlphHaLSjGd

『PARADE（パレード）2026冬号』は2月2日（月）より発売中！