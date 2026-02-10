サカイ引越センター <9039> [東証Ｐ] が2月10日後場(14:20)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比3.2％減の79億円に減り、通期計画の133億円に対する進捗率は59.1％にとどまり、5年平均の64.8％も下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比9.8％増の54.6億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比14.2％減の12.2億円に減り、売上営業利益率は前年同期の5.5％→4.3％に悪化した。



株探ニュース

