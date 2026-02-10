SUPER EIGHT丸山隆平、レアなソロ歌唱「単独で歌番組に参加するのがほぼ初めて」昭和・平成・令和の楽曲披露
【モデルプレス＝2026/02/10】SUPER EIGHTの丸山隆平が、2月11日放送のテレビ東京系「昭和vs令和！世代を超えて愛される最強ヒット曲100連発」（よる6時25分〜）に出演する。昭和・平成・令和と世代を超えて愛される最強ヒットソングをカバーする。
【写真】SUPER EIGHTの奇才・丸山隆平、武道館を掌握
「昭和vs令和！世代を超えて愛される最強ヒット曲100連発」は、昭和・平成・令和と世代を超えて愛される最強ヒットソングを、豪華歌手によるカバーや懐かしいお宝映像と共に届ける番組の第7弾となる。番組では、令和世代1万人が選んだ「昭和・平成の冬ソングBEST20」と「昭和・平成のカラオケ盛り上がりソングBEST10」を発表。令和の今でも歌われる名曲の数々を紹介する。さらに、令和世代1万人が選んだ「昭和の恋愛ソング」と「平成の恋愛ソング」、昭和世代1万人が選んだ「令和の恋愛ソング」、それぞれのBEST10も紹介する。
ランクインした名曲の数々を、龍玄とし（Toshl）、島津亜矢、丸山（SUPER EIGHT）、新妻聖子、もも（チャラン・ポ・ランタン）、秋元真夏、永尾柚乃がカバーする。龍玄が「Winter,again」をギター弾き語り、そして番組恒例の令和の高難易度曲に挑み、島津は「DEPARTURES」を、新妻は「Everything」を熱唱。さらに、龍玄と丸山によるスペシャルデュエットや、もも・秋元・永尾によるコラボステージも行われる。
また「夜の街で大調査！酔っ払いに聞いた人生応援ソング」や「世代を超えたイントロクイズ」も実施。家族3世代で楽しめる音楽番組となっている。（modelpress編集部）
― 収録を終えての感想をお聞かせください。
単独で歌番組に参加するのがほぼ初めてなので、とても新鮮でした。自分1人の歌声を届けるというのが本当にまれなことなので、「大丈夫かな？俺でいいのかな？」と思いつつ、2年前からオファーを頂いて、今回念願が叶いました。すごく緊張しましたけど、長嶋一茂さん、山里さん、初期から出られている龍玄としさんの、お三方の柔らかいアットホームな雰囲気のおかげで、最後まで歌いきることができました。VTRで「さっきカラオケで昭和の曲を歌ってた」と若い人が言っていたのを見ると、サブスクのおかげで音楽が便利に聞けるようになって、豊かになってるんだなというのをスタジオで実感できました。あと、インタビューの中にも人間ドラマがあって、テレビ東京ブランドの独特な遊び心のある番組だと思いました。
― 今回歌った3曲（「なごり雪」「どんなときも。」「踊り子」）についてはいかがでしたか。
どの曲も楽曲が求める歌い方や雰囲気がありつつ、どれも違う曲で統一性がなかったので、やっていて楽しかったですね。「踊り子」も「なごり雪」も難しかったですね。「踊り子」は雰囲気を作ることを意識しました。としさんとセッションした「どんなときも。」は本番でバチッと合った感じがしてとてもやり甲斐がありました。やっぱり楽曲を制作した人がいらっしゃるので、作品を大事にしなきゃいけないっていうのはありますし。カラオケで歌っているわけではないので、ちゃんと見てもらえる物にしないといけないので、丁寧に挑みました。だから緊張しましたね。でも共演者の皆さんが褒めてくださったのは嬉しかったですね。貴重な機会でした。
丸山さんから「テレ東に、カバー曲を歌える番組ってあります？」と何気なく聞かれ、「あります！」と即答したのが2年前。それからオファーし続け、今回ついに実現しました！歌って頂くのは、昭和・平成・令和それぞれの時代の名曲。どれも全く違うタイプの曲ですが、ベーシスト・丸山隆平のイメージがそうさせたのか“実はベースが効いている曲”になっています！そして歌の世界に入り込んでいる姿は、「ありえへん∞世界」などバラエティーで見せるオモシロ表情と全く違う、アンニュイな丸山隆平さんでした（笑）。Toshlさんとのコラボでは素敵なハモリも聞けます。ぜひお楽しみに！
龍玄とし 「Winter, again」「ダンスホール」
島津亜矢 「DEPARTURES」
丸山隆平 「なごり雪」「踊り子」
新妻聖子 「Everything」
もも（チャラン・ポ・ランタン） 「M」
龍玄とし・丸山隆平「どんなときも。」
もも・秋元真夏・永尾柚乃 「White Love」
MC：山里亮太（南海キャンディーズ）
ご意見番：長嶋一茂
歌唱ゲスト：龍玄とし、島津亜矢、丸山隆平（SUPER EIGHT）、新妻聖子、もも（チャラン・ポ・ランタン）、秋元真夏、永尾柚乃
ゲスト：井森美幸、鈴木杏樹、小倉優子、やす子、長浜広奈
【Not Sponsored 記事】
【写真】SUPER EIGHTの奇才・丸山隆平、武道館を掌握
◆名曲カバー番組の第7弾が放送
「昭和vs令和！世代を超えて愛される最強ヒット曲100連発」は、昭和・平成・令和と世代を超えて愛される最強ヒットソングを、豪華歌手によるカバーや懐かしいお宝映像と共に届ける番組の第7弾となる。番組では、令和世代1万人が選んだ「昭和・平成の冬ソングBEST20」と「昭和・平成のカラオケ盛り上がりソングBEST10」を発表。令和の今でも歌われる名曲の数々を紹介する。さらに、令和世代1万人が選んだ「昭和の恋愛ソング」と「平成の恋愛ソング」、昭和世代1万人が選んだ「令和の恋愛ソング」、それぞれのBEST10も紹介する。
◆丸山隆平、龍玄としとスペシャルデュエット
ランクインした名曲の数々を、龍玄とし（Toshl）、島津亜矢、丸山（SUPER EIGHT）、新妻聖子、もも（チャラン・ポ・ランタン）、秋元真夏、永尾柚乃がカバーする。龍玄が「Winter,again」をギター弾き語り、そして番組恒例の令和の高難易度曲に挑み、島津は「DEPARTURES」を、新妻は「Everything」を熱唱。さらに、龍玄と丸山によるスペシャルデュエットや、もも・秋元・永尾によるコラボステージも行われる。
また「夜の街で大調査！酔っ払いに聞いた人生応援ソング」や「世代を超えたイントロクイズ」も実施。家族3世代で楽しめる音楽番組となっている。（modelpress編集部）
◆丸山隆平コメント全文
― 収録を終えての感想をお聞かせください。
単独で歌番組に参加するのがほぼ初めてなので、とても新鮮でした。自分1人の歌声を届けるというのが本当にまれなことなので、「大丈夫かな？俺でいいのかな？」と思いつつ、2年前からオファーを頂いて、今回念願が叶いました。すごく緊張しましたけど、長嶋一茂さん、山里さん、初期から出られている龍玄としさんの、お三方の柔らかいアットホームな雰囲気のおかげで、最後まで歌いきることができました。VTRで「さっきカラオケで昭和の曲を歌ってた」と若い人が言っていたのを見ると、サブスクのおかげで音楽が便利に聞けるようになって、豊かになってるんだなというのをスタジオで実感できました。あと、インタビューの中にも人間ドラマがあって、テレビ東京ブランドの独特な遊び心のある番組だと思いました。
― 今回歌った3曲（「なごり雪」「どんなときも。」「踊り子」）についてはいかがでしたか。
どの曲も楽曲が求める歌い方や雰囲気がありつつ、どれも違う曲で統一性がなかったので、やっていて楽しかったですね。「踊り子」も「なごり雪」も難しかったですね。「踊り子」は雰囲気を作ることを意識しました。としさんとセッションした「どんなときも。」は本番でバチッと合った感じがしてとてもやり甲斐がありました。やっぱり楽曲を制作した人がいらっしゃるので、作品を大事にしなきゃいけないっていうのはありますし。カラオケで歌っているわけではないので、ちゃんと見てもらえる物にしないといけないので、丁寧に挑みました。だから緊張しましたね。でも共演者の皆さんが褒めてくださったのは嬉しかったですね。貴重な機会でした。
◆番組プロデューサー・福本俊二（テレビ東京 制作局）コメント全文
丸山さんから「テレ東に、カバー曲を歌える番組ってあります？」と何気なく聞かれ、「あります！」と即答したのが2年前。それからオファーし続け、今回ついに実現しました！歌って頂くのは、昭和・平成・令和それぞれの時代の名曲。どれも全く違うタイプの曲ですが、ベーシスト・丸山隆平のイメージがそうさせたのか“実はベースが効いている曲”になっています！そして歌の世界に入り込んでいる姿は、「ありえへん∞世界」などバラエティーで見せるオモシロ表情と全く違う、アンニュイな丸山隆平さんでした（笑）。Toshlさんとのコラボでは素敵なハモリも聞けます。ぜひお楽しみに！
◆歌唱曲
龍玄とし 「Winter, again」「ダンスホール」
島津亜矢 「DEPARTURES」
丸山隆平 「なごり雪」「踊り子」
新妻聖子 「Everything」
もも（チャラン・ポ・ランタン） 「M」
龍玄とし・丸山隆平「どんなときも。」
もも・秋元真夏・永尾柚乃 「White Love」
◆出演者
MC：山里亮太（南海キャンディーズ）
ご意見番：長嶋一茂
歌唱ゲスト：龍玄とし、島津亜矢、丸山隆平（SUPER EIGHT）、新妻聖子、もも（チャラン・ポ・ランタン）、秋元真夏、永尾柚乃
ゲスト：井森美幸、鈴木杏樹、小倉優子、やす子、長浜広奈
【Not Sponsored 記事】