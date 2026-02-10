三上悠亜、ふんわりキャミ＆ショーパン姿に熱視線「脚綺麗」「スタイル異次元」
【モデルプレス＝2026/02/10】タレントの三上悠亜が2月8日、自身のInstagramを更新。キャミソールとショートパンツのフェミニンなコーディネートを披露し、反響が寄せられている。
三上は住之江ボートレース場でのトークショーに出演したことを報告。「今日は水色系の衣装でした どうかな？」とファンに問いかけ、肩部分にパールの飾りがついた水色のチュニックキャミソールと、スラリと美しい脚が際立つ白いショートパンツを合わせたスタイルを見せている。そのほか、水色のスパンコールが全面にちりばめられたミニドレス姿の写真も公開している。
この投稿に「衣装も悠亜ちゃんも可愛い」「天使のよう」「脚綺麗」「眼福美女」「関西に来てくれてありがとう」「スタイル異次元」などと注目が集まっている。（modelpress編集部）
