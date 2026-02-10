ダンスがボカロ曲「IMAWANOKIWA」の世界観を体現してる……！ 感情まで伝わってくる“踊ってみた動画”に「最高感動」の声

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『【眠井シキ】IMAWANOKIWA【踊ってみた】』という眠井シキさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

「まちがいなく

あなたは

わたしのてんしだ。」

【眠井シキ】IMAWANOKIWA【踊ってみた】

踊り手の眠井シキさんが、いよわさんのボカロ曲『IMAWANOKIWA』の“踊ってみた動画”を公開しています。振り付けと空間、衣装の揺れまでもが一体となった、完成度の高いパフォーマンスとなっています。

『IMAWANOKIWA』は、いよわさんが2019年11月に投稿したVOCALOIDオリジナル楽曲。ニコニコ動画で300万回以上再生されるなど、高い人気を誇っています。

今回のパフォーマンスの元になっているのは安藤未知さんによる振り付け。本人からプレゼントしてもらったものを、眠井シキさんが自身に合わせてアレンジしました。楽曲の世界観が丁寧に身体表現へと落とし込まれています。

全体がパステルピンクに包まれた空間で踊る眠井シキさん。原曲MVを思わせる色合いの中、黒い衣装に身を包んだ姿が印象的です。どこか影を帯びた佇まいが、楽曲の持つ切なさをより際立たせています。

動きは非常にやわらかく、人体とは思えないほどの軽やかさ。布のなびき方まで計算され尽くしているかのようで、どの瞬間を切り取っても美しいシルエットが生まれています。一方で、腕の動きなどには目を見張るほど速いパートもあり、楽曲の情熱的な展開に負けない力強さも感じられます。

天使に向かって手を伸ばしたかと思ったら、地に落ちるような動きも印象的。振り向くかどうか、その微妙な間で終わるラストには、思わず息をのむでしょう。原曲『IMAWANOKIWA』の物語性を強く感じさせるエンディングです。

眠井シキさんは他にもさまざまな“踊ってみた動画”を投稿しています。気になった方は、ぜひほかの作品もチェックしてみてください。

視聴者コメント

最高

集中力すごい！

最高感動

安心して泣ける

佇まいが尊い

文／高橋ホイコ