TWICE¡Ê¥È¥¥¥ï¥¤¥¹¡Ë¤ÎMOMO¡Ê¥â¥â¡Ë¤¬¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£ÇØÃæ¤¬ÂçÃÀ¤Ë³«¤¤¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û①ÈþÇØÃæ¤¬¤Ð¤Ã¤¯¤ê¡ªTWICE¥â¥â¤ÎÈþ¤·¤¹¤®¤ë¥Þー¥á¥¤¥É¥É¥ì¥¹»Ñ ②¥µ¥Ê¤Ï¿å¶Ì¥É¥ì¥¹¤Ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Ê¥¸¥å¥¨¥êー ③MISAMO½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È
¢£TWICE¥â¥â¤¬°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ó¤ì¤òÂçÃÀ¤ËÈäÏª¡ª
¤³¤ì¤Ï¥â¥â¤¬½êÂ°¤¹¤ëTWICEÆâ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦MISAMO¡Ê¥ß¥µ¥â¡Ë¤¬2·î7Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPLAY¡Ù¥ê¥êー¥¹µÇ°¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥Ñー¥Æ¥£ー¤ÎºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£¥â¥â¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Þー¥á¥¤¥É¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ø¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¤Æ¡¢³¬ÃÊ¤Ç¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ýー¥¸¥ó¥°¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥ì¥¹¤ÏÇØÃæ¤«¤é¥¦¥¨¥¹¥È¤ÎÎ¾¥µ¥¤¥É¤Ë¤«¤±¤ÆÂçÃÀ¤ËÏª½Ð¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢°µÅÝÅª¤Ê¼ÂÎÏ¤Î¥À¥ó¥¹¤ÇÃÃ¤¨È´¤¤¤¿¡¢¥â¥â¤Î°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤òÈþ¤·¤¯¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£3ËçÌÜ¤Ç¤Ï¥â¥â¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥×¥ê¥¯¥é¤ò¼ê¤Ë¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£È±¤ÎÌÓ¤ÏÀÖ¤ß¤¬¤«¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥¹¥È¥ìー¥È¤Ç¡¢Á°È±¤ò²£¤ËÊ¬¤±¤¿¥ï¥ó¥ì¥óÉ÷¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¹â¤á¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥¦¥¨¥¹¥ÈÈþ¤·¤¹¤®¤ÆÌÜ¤Ü¤ä¤±¤ë¡×¡Ö¥¦¥¨¥¹¥ÈºÙ¤¹¤®¤ó¤«¡×¡Ö¥¦¥¨¥¹¥È¤ª¿Í·Á¤µ¤ó¤¹¤®¡×¡Ö¤â¤â¤ê¤ó¥¦¥¨¥¹¥È¤¢¤ë¡©¡×¡Ö¥â¥â¤Á¤ã¤ó¤ÎÇØÃæ¤Ë¤ÏÅØÎÏ¤È¼«¿®¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¥ì¥Ù¥Á¤ÊÂçÃÀ°áÁõ¡×¡ÖÇØÃæ¤â¥¦¥¨¥¹¥È¤â´°àú¤¹¤®¤Æ¿´Â¡»ý¤¿¤Ê¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£TWICE¥µ¥Ê¤Ï¿å¶Ì¥É¥ì¥¹¡õGRAFF¤Î¥¸¥å¥¨¥êー¤ÇMISAMO¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø
¤Ê¤ª¥á¥ó¥Ðー¤ÎSANA¡Ê¥µ¥Ê¡Ë¤â¡¢¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥Ñー¥Æ¥£ー¤Ç¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤ò¸ø³«¡£¿å¶ÌÌÏÍÍ¤Î¥É¥ì¥¹¤òÃå¤Æ¡¢GRAFF¡Ê¥°¥é¥Õ¡Ë¤Î¥¸¥å¥¨¥êー¤òÅ»¤¤¡¢³¬ÃÊ¤Ç¾åÉÊ¤Ë¥Ýー¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£