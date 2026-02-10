»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡ÖÅê»ñ¤È¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Î°ã¤¤¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¸µ³°¶ä¥È¥ì¡¼¥À¡¼¥Þ¥Þ¤¬¶¥ÇÏ¡¦Êõ¤¯¤¸¤Î´Ô¸µÎ¨¤È¥°¥é¥Õ¤ÇÅ°ÄìÈæ³Ó
¡ÖÅê»ñ¡×¤¬»ñ»º±¿ÍÑ¤ÎÊýË¡¤È¤·¤Æ¼Ò²ñ¤Ë¿»Æ©¤·¤¿¸½Âå¤Ç¤â¡¢¡ÈÅê»ñ¡á¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¡É¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï°ìÄê¿ôÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂÂÖ¤È¤·¤Æ¤Ï¶¥ÇÏ¤äÊõ¤¯¤¸¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Åê»ñ¤Ï¡ÖÁ´°÷¤¬ÆÀ¤ò¤¹¤ë²ÄÇ½À¡×¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¸µ³°»ñ·ÏÅê»ñ¶ä¹Ô¥È¥ì¡¼¥À¡¼¤ÎÃÓß·ËàÌí»á¤ÎÃø½ñ¡Ø»Ò¤É¤â¤ò¿ÍÀ¸¥²¡¼¥à¤Î¾¡¼Ô¤Ë¤¹¤ëºÇ¶¯¥Þ¥Í¡¼¶µ°é¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤«¤é¡¢Åê»ñ¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬ÆÀ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾®¤µ¤Ê¥Ñ¥¤¤òÂç¤¤¯¤·¤ÆÊ¬¤±¹ç¤¦¡×¤Î¤¬Åê»ñ¡ª
Åê»ñ¤ò¡¢¶¥ÇÏ¤äÊõ¤¯¤¸¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼Â¤ÏÅê»ñ¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¥²¡¼¥à¡£
¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¡á¥¼¥í¥µ¥à¥²¡¼¥à¡ÊÃ¯¤«¤¬ÆÀ¤¹¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤«¤¬Â»¤ò¤¹¤ë¡Ë
¶¥ÇÏ¤äÊõ¤¯¤¸¡á¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥µ¥à¥²¡¼¥à¡ÊÁ´ÂÎ¤¬Â»¤ò¤¹¤ë¡Ë
Åê»ñ¡á¥×¥é¥¹¥µ¥à¥²¡¼¥à¡ÊÁ´ÂÎ¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬ÆÀ¤ò¤¹¤ë¡Ë
¡Ö¥µ¥à¡ÊSum¡Ë¡×¤Ï¡È¹ç·×¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£
¥¼¥í¥µ¥à¥²¡¼¥à¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Î¹ç·×¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢
¡Ö¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤Ç¾¡¤Ã¤¿¿Í¤¬100±ß¤â¤é¤¨¤Æ¡¢Éé¤±¤¿¿Í¤¬100±ßÊ§¤¦¡×
¢ª¾¡¤Á¡§¡Ü100±ß¡¿Éé¤±¡§¡Ý100±ß¡á¹ç·×0±ß
¤³¤ì¤¬¥¼¥í¥µ¥à¡£
¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥µ¥à¥²¡¼¥à¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Î¹ç·×¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Î¤³¤È¡£Êõ¤¯¤¸¤ä¶¥ÇÏ¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³¤Ê¤É¤Ï¤³¤ì¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥×¥é¥¹¥µ¥à¥²¡¼¥à¤ÏÁ´°÷¤¬ÆÀ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¥²¡¼¥à¤Î¤³¤È¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ª¶â¤ò½Ð¤·¹ç¤Ã¤ÆÈª¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢ÌîºÚ¤ò°é¤Æ¤ë¡×
¢ªÌîºÚ¤¬¤¿¤¯¤µ¤óºÎ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¼ý³Ï¤òÊ¬¤±¹ç¤¨¤Þ¤¹¡£½Ð»ñ¼ÔA¤µ¤ó¤¬¡Ü100±ß¡¢½Ð»ñ¼ÔB¤µ¤ó¤â¡Ü100±ß¡á¹ç·×¡Ü200±ß
Êõ¤¯¤¸¡¢¶¥ÇÏ¡¢Åê»ñ¡£Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÍ£°ì¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡©
¡Ú¿ÞÉ½¡ÛÊõ¤¯¤¸¡¦¶¥ÇÏ¡¦Åê»ñ¤Î´Ô¸µÎ¨Èæ³Ó ½ÐÅµ¡§Êõ¤¯¤¸¤Ï¤ß¤º¤Û¶ä¹ÔÄ´¤Ù¡¢¶¥ÇÏ¤ÏJRAÄ´¤Ù¡¢S¡õP500¤Ï²áµî20Ç¯¤ÎÊ¿¶ÑÍø²ó¤ê7¡ó¤Ç±¿ÍÑ
Êõ¤¯¤¸¤ÎÅö¤»¤ó¶â¤Ë¤Þ¤ï¤ë¤Î¤Ï¡¢Çä¾å¤ÎÌó46%¤À¤±¡£»Ä¤ê¤Ï±¿±ÄÈñ¤ä¼«¼£ÂÎ¤Î¼ý±×¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Çã¤Ã¤¿»þÅÀ¤ÇÈ¾Ê¬¶á¤¯¤¬°ú¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡£
JRA¡ÊÆüËÜÃæ±û¶¥ÇÏ²ñ¡Ë¤Î¶¥ÇÏ¤Ç¤Ï¡¢Ìó25%¤¬¼ê¿ôÎÁ¤Ê¤É¤Ç°ú¤«¤ì¡¢»Ä¤ê¤ÎÌó75%¤¬Ê§Ìá¶â¤È¤·¤ÆÇÛÊ¬¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢4Ê¬¤Î1¤ÏºÇ½é¤«¤éÌá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤·×»»¤Ç¤¹¡£
S¡õP500¤Ï¡¢²áµî¤ÎÊ¿¶Ñ¤ÇÇ¯¤ËÌó7%¤º¤ÄÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤¤¿ô»ú¡Ë¡£¤³¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤Ç10Ç¯´Ö±¿ÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢¸µËÜ¤ÎÌó1.97ÇÜ¡ÊÌó197¡ó¡Ë¤Ë¤Ê¤ë·×»»¤Ë¡Ê1Ëü±ß¤¬Ìó1Ëü9700±ß¡Ë¡£¤³¤ì¤ÏÊ£Íø±¿ÍÑ¤Ë¤è¤ë·ë²Ì¤Ç¤¹¡£Åê»ñ¤À¤±¤¬¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¡È¥×¥é¥¹¡É¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¶¥ÇÏ¤äÊõ¤¯¤¸¤Î¤è¤¦¤Ê¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥µ¥à¥²¡¼¥à¤Ï¡¢»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¡È¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡É¡£¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤Î¥¼¥í¥µ¥à¥²¡¼¥à¤â¡ÖÉé¤±¤¿¤éÂ»¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Á°Äó¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÂ¤Î°ú¤ÃÄ¥¤ê¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥×¥é¥¹¥µ¥à¥²¡¼¥à¤Ë¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀ®Ä¹¤·¤è¤¦¡×¡Ö±þ±ç¤¹¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Ë¤â¥ê¥¿¡¼¥ó¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Á´°÷¤Ç¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¦¤è¤¦¤Ê¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¶õµ¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
Åê»ñ¤Ï¡¢´ë¶È¤¬À®Ä¹¤·¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢³ô¤ò½Ð¤¹´ë¶È¤â¤½¤ì¤ò±þ±ç¤¹¤ëÅê»ñ²È¤â¡¢°ì½ï¤ËÍø±×¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¯¡È¥×¥é¥¹¥µ¥à¥²¡¼¥à¡É¡£
¤Ä¤Þ¤ê¤½¤ì¤Ï¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Ñ¥¤¤ò¼è¤ê¹ç¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Ñ¥¤¤½¤Î¤â¤Î¤ò¤É¤ó¤É¤óÂç¤¤¯¤Õ¤¯¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¯À¤³¦¡£¤½¤ÎÀ®Ä¹¤ÎÃæ¤Ë¡¢´õË¾¤äÌ¤Íè¤ò°ì½ï¤Ë°é¤Æ¤ë³Ú¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¡£É®¼Ô¤Ï¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤éÉ®¼Ô¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤³¤¦ÅÁ¤¨¤¿¤¤¡£¡Ö¤³¤Î²ñ¼Ò¡¢±þ±ç¤·¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö¤³¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×Ã¯¤«¤ò½³Íî¤È¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤«¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç»Ù¤¨¤ë·Á¤Ç·ÐºÑ¤Ë¤Ï»²²Ã¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤è¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡£
¤ª¶â¤Ï¤¿¤À¤Î¼êÃÊ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Ì¤Íè¤Ë´õË¾¤òÂ÷¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤ª¶â¤òÄÌ¤·¤ÆÌ¤Íè¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤³¤½¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î»Ò¤É¤â¤¬½é¤á¤ÆÇã¤¦¡Ö1³ô¡×¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÌ¤Íè¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÃÓß· ËàÌí
¸µ³°¶ä¥È¥ì¡¼¥À¡¼