Discord¤Ï2·î9Æü¡ÊÊÆ¹ñ»þ´Ö¡Ë¡¢10Âå¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î°ÂÁ´À¤ò¹â¤á¤ë¡ÖTeen-by-Default¡Ê¥Æ¥£¡¼¥ó¡¦¥Ð¥¤¡¦¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¡Ë¡×ÀßÄê¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤È¤¹¤ëÊÑ¹¹¤ò¡¢Á´À¤³¦¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£2025Ç¯¤Ë±Ñ¹ñ¤È¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÇÀè¹ÔÆ³Æþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÀ®¸ù¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Ç°ì´Ó¤·¤¿Ç¯Îð¤ËÅ¬¤·¤¿ÊÝ¸î¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¹¹¿·¤Ë¤è¤ê¡¢3·î½é½Ü¤«¤éÃÊ³¬Åª¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿·µ¬¡¦´ûÂ¸¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢10Âå¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤òÍ¥Àè¤·¤¿ÀßÄê¤¬É¸½àÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤äÆÃÄê¤Îµ¡Ç½¤ÎÍøÍÑ¤Ï¡ÖÇ¯ÎðÊÝ¾Ú¡Êage assurance¡Ë¡×¥×¥í¥»¥¹¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢Ç¯Îð³ÎÇ§¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
Teen-by-Default¤Ç¤Ï¡¢13¡Á17ºÐ¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤òÁÛÄê¤·¤¿°Ê²¼¤ÎÀ©¸Â¤¬½é´ü¾õÂÖ¤ÇÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¡¢²ò½ü¤Ë¤ÏÀ®¿Í¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¡§¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤Ê²èÁü¤äÆ°²è¤Ë¤Ï¼«Æ°Åª¤Ë¤Ü¤«¤·¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
Ç¯ÎðÀ©¸Â¥¹¥Ú¡¼¥¹¡§Ç¯ÎðÀ©¸Â¤Î¤¢¤ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¢¥¢¥×¥ê¥³¥Þ¥ó¥É¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤ë¡£
¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¼õ¿®À©¸Â¡§ÌÌ¼±¤Î¤Ê¤¤Áê¼ê¤«¤é¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÊDM¡Ë¤Ï¡¢¼«Æ°Åª¤ËÀìÍÑ¤Î¼õ¿®È¢¤Ë¿¶¤êÊ¬¤±¤é¤ì¤ë¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¡§¥é¥¤¥Ö¥È¡¼¥¯µ¡Ç½¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤ÏÈ¯¸À¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢ÌÌ¼±¤Î¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¥Õ¥ì¥ó¥É¿½ÀÁ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Ãí°Õ¤òÂ¥¤¹·Ù¹ð¥×¥í¥ó¥×¥È¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¡£
Ç¯Îð³ÎÇ§¥×¥í¥»¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¼«»£¤êÆ°²è¤Ë¤è¤ëÇ¯Îð¿äÄê¡¢¤Þ¤¿¤ÏÄó·È¥Ù¥ó¥À¡¼¤Ë¤è¤ë¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ³ÎÇ§¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¡£¼«»£¤êÆ°²è¤ÏÃ¼ËöÆâ¤ÇÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¡¢¥Ç¡¼¥¿¤¬Ã¼Ëö³°¤ËÁ÷¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£Äó½Ð¤µ¤ì¤¿¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢Ç¯Îð³ÎÇ§¸åÂ®¤ä¤«¤Ëºï½ü¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¤Ï°ìÅÙ¤Î¼êÂ³¤¤ÇÇ¯Îð³ÎÇ§¤¬´°Î»¤¹¤ë¤¬¡¢È½Äê¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤ÎÊýË¡¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£Ç¯Îð¿äÄê¤Ë¸í¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÀßÄê²èÌÌ¤«¤éºÆ¼êÂ³¤¤ò¿½ÀÁ¤Ç¤¤ë¡£
Ì¤À®Ç¯¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Î½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÄó½Ð¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¯ÍøÍÑ¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£Discord¤Ï¡¢Ç¯Îð³ÎÇ§¤ÎÍ×µáÉÑÅÙ¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¹ÔÆ°¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ê¤É¤«¤éÇ¯Îð¤ò¿äÄê¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¤â·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Discord¤Ï¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢10Âå¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î°Õ¸«¤ò¥µ¡¼¥Ó¥¹±¿±Ä¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖDiscord ¥Æ¥£¡¼¥óÉ¾µÄ²ñ¡ÊTeen Council¡Ë¡×¤ÎÀßÎ©¤âÈ¯É½¤·¤¿¡£13¡Á17ºÐ¤Î¼ã¼Ô10¡Á12Ì¾¤òÁªÈ´¤·¡¢µ¡Ç½³«È¯¤ä¥Ý¥ê¥·¡¼ºöÄê¤ËÅö»ö¼Ô¤Î»ëÅÀ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¡£Êç½¸¤Ï2026Ç¯5·î1Æü¤Þ¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£
