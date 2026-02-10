¶¯¤¤ÂÇµå¤¬Èô¤Ð¤»¤ë¡ÈÍýÁÛ¤Î¹½¤¨¡É¡¡Äã³ØÇ¯¤ËºÇÅ¬¡Ä¸Ô´ØÀá¤¬¼«Á³¤ËÆ°¤¯¡Ö¥Ð¥ó¥¶¥¤¥É¥ê¥ë¡×
²¼¹»Ö¤µ¤ó¿ä¾©¡Ä¥Ð¥Ã¥È¤ÎÎ¾Ã¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Î¡Ö¥Ð¥ó¥¶¥¤¥É¥ê¥ë¡×¤¬ÊÑ¤¨¤ëÂÇ·â
¡¡ÂÇ¼Ô¤Î¹½¤¨Êý¤ÏÀéº¹ËüÊÌ¡£¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡È¶¦ÄÌ¥Ý¥¤¥ó¥È¡É¤â¤¢¤ë¡£Åìµþ¤Î¿Íµ¤Ìîµå½Î¡ÖBe Baseball Academy¡×ÂåÉ½¤Î²¼¹»Ö¤µ¤ó¤Ï¡¢½ÅÍ×¤Ê¡Ö¸Ô´ØÀá¤Î¶þ¶Ê¡×¤¬¼«Á³¤Ë¤Ç¤¤ëÊýË¡¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ð¥ó¥¶¥¤¥É¥ê¥ë¡×¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹½¤¨¤Ç¸°¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¸Ô´ØÀá¤ò¶Ê¤²¤ëÆ°¤¡£Ä³ÈÖ¤Î¤è¤¦¤Ë¸Ô´ØÀá¤ò»ÙÅÀ¤Ë¤·¤Æ¾åÂÎ¤òÁ°·¹¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢Ìîµå½é¿´¼Ô¤Ë¤Ï»×¤¤¤Î¤Û¤«ÆñÅÙ¤¬¹â¤¤¡£¡Ö¸Ô´ØÀá¤ò¶Ê¤²¤è¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤â¡¢¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Ê¤¤¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¤Î»Ò¤É¤â¤ÏÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿»Ò¤Ø¡¢²¼¤µ¤ó¤¬¾Ò²ð¤¹¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡Ö¥Ð¥ó¥¶¥¤¥É¥ê¥ë¡×¡£¤Þ¤º¡¢¹½¤¨¤ÈÆ±¤¸ÂÉý¤ÇÎ©¤Á¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ÎÎ¾Ã¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢Æ¬¾å¤Ë·Ç¤²¤ë¡£ÏÓ¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°¡£¤Þ¤µ¤Ë¥Ð¥ó¥¶¥¤¤Î·Á¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î·Á¤òºî¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¸Ô´ØÀá¤ò¶Ê¤²¤ë¡£¤¢¤È¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤ò²¼¤í¤·¤Ê¤¬¤é°®¤êÊÑ¤¨¤ÆÂÇ·â»ÑÀª¤ò¼è¤Ã¤Æ¥¹¥¤¥ó¥°¤¹¤ë¡£Â¿¾¯¤Î¸íº¹¤ÏµöÍÆ¤À¤¬¡¢·Ç¤²¤¿¥Ð¥Ã¥È¤Î°ÌÃÖ¤Ï¶ËÎÏ¡¢Æ¬¾å¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤¤¡£
¡¡µ¯¤¤ä¤¹¤¤¥¨¥é¡¼¤Ï¡¢¸Ô´ØÀá¤ò¶Ê¤²¤¿ºÝ¤ËÆ¬¤äÏÓ¤¬Á°¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¡£¤â¤·¤¯¤Ï¡¢Î¾¤Ò¤¶¤¬Á°¤Ë½Ð¤ÆÏÓ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Æ°ºî¤À¡£¥Ð¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤¿ÏÓ¤¬Æ¬¾å¤Ë¤¢¤ë¾õÂÖ¤Ç¡¢¸Ô´ØÀá¤ò¶Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¸Ô´ØÀá¤ò¶Ê¤²¤¿ºÝ¤ËÂÎ¤¬Á°¤ËÅÝ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢»ØÆ³¼Ô¤äÊÝ¸î¼Ô¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤ò·Ú¤¯²¡¤µ¤¨¤ÆÊä½õ¤·¤Æ¤â¤è¤¤¤À¤í¤¦¡£¥Ð¥Ã¥È¤ò·Ç¤²¤ë¤³¤È¤Ç¹â¤µ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¸Ô´ØÀá¤¬»È¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¸ú²Ì¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£²¼È¾¿È¤ÎÎÏ¤ò¥Ð¥Ã¥È¤ËÅÁ¤¨¡¢¶¯¤¤ÂÇµå¤òÈô¤Ð¤»¤ë¡Ö¹½¤¨¡×½¬ÆÀ¤Ø¡¢1Æü¤Ë10²óÄøÅÙ¹Ô¤¤¤¿¤¤¥É¥ê¥ë¤À¡£¡ÊFirst-PitchÊÔ½¸Éô¡Ë