Ç¾²Ê³Ø¼Ô¤ÎÌÐÌÚ·ò°ìÏº»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÌÐÌÚ·ò°ìÏº¤ÎÇ¾¤Î¶µÍÜ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¡Ö¤¿¤È¤¨Ã¯¤â¤Û¤á¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤è¤¦¡£¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£ÅØÎÏ¤ÎÀ®²Ì¤¬¤¹¤°¤Ë¤ÏÉ½¤ì¤Ê¤¤Ç¾¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò²òÀâ¤·¡¢Ã»´üÅª¤Ê¸«ÊÖ¤ê¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Î½ÅÍ×À¤òÀâ¤¤¤¿¡£
Æ°²è¤ÇÌÐÌÚ»á¤Ï¡¢ÅØÎÏ¤ÎÀ®²Ì¤¬¡ÖÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤òÇ¾²Ê³Ø¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÀâÌÀ¤·¤¿¡£»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ç¾Æâ¤Ç³Ø½¬¤ä·Ð¸³¤¬ÄêÃå¤¹¤ë¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤ÏÊªÍýÅª¤Ê»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¿À·ÐºÙË¦Æ±»Î¤ÎÀÜÂ³Éô¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥·¥Ê¥×¥¹·ë¹ç¤¬°äÅÁ»Ò¤Ê¤É¤ËµÚ¤ó¤Ç¸ÇÄê¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï1¡¢2½µ´Ö¤«¤«¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£Æü¡¹¤ÎÅØÎÏ¤¬Ç¾¤Î²óÏ©¤È¤·¤Æ¹ï¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤âÁê±þ¤Î»þ´Ö¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¡Ö½ù¡¹¤Ë½ù¡¹¤Ë¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÌÐÌÚ»á¤Ï¡¢Ç¾Æâ¤Ç¤ÎÊÑ²½¤¬¼Ò²ñÅª¤ÊÀ®²Ì¤È¤·¤Æ·ë¼Â¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÄ¹¤¤»þ´Ö¼´¤¬É¬Í×¤À¤È¸ì¤ë¡£¼«¿È¤ÎÅØÎÏ¤¬ºîÉÊ¤ä¼Ò²ñÅª¤ÊÎ©¾ì¤È¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡Ö5Ç¯¡¢10Ç¯¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¤½¤ì°Ê¾å¤«¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Ä¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤òÁÊ¤¨¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖÃ»´üÅª¤Ê¸«ÊÖ¤ê¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÅØÎÏ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¡×¤Ë¤³¤½²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¡£¡Ö°ìÀ¸¸«ÊÖ¤ê¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÃ¯¤Ë¤âË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¿¤æ¤Þ¤ÌÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤ë°ÕµÁ¤òÎÏÀâ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤ËÌÐÌÚ»á¤Ï¡¢¡ÖÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ÎÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤ë»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤Þ¤Ê¤¤¤È¤Í¡¢¥À¥á¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤ë¡£·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÅØÎÏ¤·¤¿»þ´Ö¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¡Ö½¼¼Â´¶¡×¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬²ÁÃÍ¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¡¢¡Ö¤¼¤Ò¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤Í¡¢ÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
