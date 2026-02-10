Å·µ¤¤ÏÀ¾¤«¤é²¼¤êºä¡¡´¨¤µ¤Ï¾¯¤·´Ë¤à
¤¤ç¤¦2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÏÀ¾¤«¤éÅ·µ¤¤¬²¼¤êºä¤Ç¤¹¡£¶å½£¤ä»Í¹ñ¤Ï¸áÁ°Ãæ¤«¤é±«¤¬¹ß¤ê½Ð¤·¡¢Ìë¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¡¦¶áµ¦¤Ç¤â±«¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ØÅì¹Ã¿®¤Ç¤ÏÆüº¹¤·¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸á¸å¤«¤é¤Ï¼¡Âè¤Ë±À¤¬¹¤¬¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
µ¤²¹¤ÏÁ´¹ñÅª¤ËÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«¤ä¤ä¹â¤¯¡¢Åìµþ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï12ÅÙ¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Ä«¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤Ï¸·¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢Ï©ÌÌ¤ä¿åÆ»´É¤ÎÅà·ë¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÀÑÀãÃÏ¤Ç¤Ïµ¤²¹¾å¾º¤ä¹ß¿å¤Ë¤è¤ë¤Ê¤À¤ì¤äÍîÀã¤Ë¸·½Å¤ÊÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤¢¤¹¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤È¤Ê¤ê¡¢½µ¸åÈ¾¤«¤é¤Ï¤¤¤è¤¤¤è²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£À²¤ì´Ö¤Î½Ð¤ë´ØÅì¹Ã¿®¤Ç¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¤¬µ®½Å¤ÊÀöÂõÆüÏÂ¡¦³°´³¤·ÆüÏÂ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Êµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¦À¥¸Å Éç¼Â»Ò¡Ë