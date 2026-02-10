¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦»øº¸ÏÓ¥³¥ó¥ÓµÜ¾ë¡õÁ¾Ã«¤ËóîÆ£ÌÀÍº»á¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½
¢¡ ¥é¥¤¥ÖBP¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ë¡ÖWBC¤ËÁª¤Ð¤ì¤ÆÁá¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤À¤¬¡Ä¡×
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎµÜ¾ëÂçÌï¤ÈÁ¾Ã«Î¶Ê¿¤¬8Æü¡¢¥é¥¤¥ÖBP¤Ë½éÅÐÈÄ¡£µÜ¾ë¤Ï20µå¤òÅê¤²¡¢¥Ò¥Ã¥ÈÀ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ï1ËÜ¤Î¤ß¤È¾å¡¹¤Î»Å¾å¤¬¤ê¡£Á¾Ã«¤ÏÆÀ°Õ¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò´Þ¤á¤¿Á´µå¼ï¤òÅê¤²¡¢¥Ò¥Ã¥ÈÀ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ï¤Ê¤·¤È¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡»øº¸ÏÓ¥³¥ó¥Ó¤Î¹¥Åê¤Ë¡¢9ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2026¡Ù¤Î²òÀâ¡¦óîÆ£ÌÀÍº»á¤Ï¡ÖWBC¤ËÁª¤Ð¤ì¤ÆÁá¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤À¤¬¡¢¥é¥¤¥ÖBP¤ÇÅê¤²¤¿¤È¤¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«¤¿´¶¤¸¤À¤È¤·¤Ã¤«¤ê½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¡ÖµÜ¾ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏºòÇ¯¤è¤êÄ¾µå¤Î¥¥ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¸«¤¨¤¿¡£Á¾Ã«¤ÏÅöÁ³¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Î¥¥ì¤¬ÎÉ¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£
¡¡¤â¤¦1¿Í¤Î²òÀâ¡¦º´Çìµ®¹°»á¤Ï¡ÖÂÇ¼ÔÌÜÀþ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢¤Þ¤º½Ð¤Æ¤¯¤ë¸ÀÍÕ¤ÏÎÉ¤¤Åê¼ê¤À¤Ê¤È¤¤¤¦½ê¡×¤È¸ì¤ê¡ÖÆÃ¤ËµÜ¾ë¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢ÂÇ¼Ô¤ÏÂÇ¤Á¤Å¤é¤¤¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤éÆÍÁ³¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î»þ¤À¤±ÏÓ¤Î¿¶¤ê¤¬Â®¤¯¤Ê¤ë¡£¤º¤Ã¤ÈÂÇ¼Ô¤ÏÍø¤ÏÓ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÎÉ¤¤Åê¼ê¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2026¡Ù