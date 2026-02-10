¡Ö¤ª´ê¤¤¤À¤«¤é¡¢¥«¥á¥é¤ò¸þ¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¡×¥¢¥ë¥Ú¥ó¸µ½÷²¦¤Î¡ÈÈáÌÄ¡É¡¡¶ÛµÞ»öÂÖ¤ÇÁª¼ê¤ò¼é¤Ã¤¿ÆÈ²òÀâ¤Ë»¿¼Áê¼¡¤°¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤È½ÃÇ¡×¡ÚÅßµ¨¸ÞÎØ¡Û
ÀãÌÌ¤Ë·ã¤·¤¯ÂÇ¤ÁÉÕ¤±¤é¤ì¡¢Å¾¤²Íî¤Á¤ë¥Ü¥ó(C)Getty Images
¡¡¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤ÊËëÀÚ¤ì¤À¤Ã¤¿¡£¸½ÃÏ»þ´Ö2·î8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥¢¥ë¥Ú¥ó¥¹¥¡¼½÷»Ò³ê¹ß¤Ç¡¢41ºÐ¤Î¥ê¥ó¥¼¥¤¡¦¥Ü¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬Å¾ÅÝ¡£¤½¤Î¾ì¤Ç¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤ÆµßµÞÈÂÁ÷¡£º¸Â¤Î¹üÀÞ¤Ë¤è¤ë¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç²ñ¤ÎÌó1½µ´ÖÁ°¤Ëº¸É¨Á°½½»úð×ÂÓÃÇÎö¤Ê¤É¤Î½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¥Ü¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«¿ÈºÇ¸å¤Î¸ÞÎØ¤È·è¤á¤¿º£Âç²ñ¤Ø¤Î°ÕÍß¤Ï¾Ã¤¨¤º¡¢¼þ°Ï¤ÎÈ¿ÂÐ¤ò²¡¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¶¯¹Ô½Ð¾ì¡£5Æü¤Î¸ø¼°Îý½¬¤Ç¤Ï¡¢¿ÙÂÓ¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ÁÖ²÷¤Ê³ê¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¶²¤ì¤Æ¤¤¤¿»öÂÖ¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¤ï¤º¤«13ÉÃ¤ÇÆ§¤óÄ¥¤ê¤¬Íø¤«¤º¤Ë´úÌç¤Ë±¦ÏÓ¤ò°ú¤Ã¤«¤±¤¿¥Ü¥ó¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤òÀãÌÌ¤Ë·ã¤·¤¯ÂÇ¤ÁÉÕ¤±¤ë·Á¤ÇÅ¾ÅÝ¡£¼«ÎÏ¤Çµ¯¤¾å¤¬¤ë¤³¤È¤â³ð¤ï¤Ê¤¤½ÅÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÂÁ÷¸å¤ÎÊó¹ð¤ÇÍÍÂÖ¤Î°ÂÄê¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬·Þ¤¨¤¿Èá»´¤Ê½Ö´Ö¤Ë¤Ï¡¢¼þ°Ï¤âÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¥É¥¤¥Ä¤Î¸ø¶¦ÊüÁ÷¡ØARD¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎÂÐ±þ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Æ±¶É¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¸µ¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤Î¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Î¥¤¥í¥¤¥¿¡¼»á¤Ï¡¢ÀãÌÌ¤ËÂÇ¤ÁÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¥Ü¥ó¤ÎÅ¾ÅÝ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¤äÈÝ¤ä¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤À¡Ä¤¢¤¢¡Ä¤¯¤½¤Ã¡ª¡×¤È¼è¤êÍð¤·¤Ê¤¬¤é¤âÉ¬»à¤Ë¥ê¥Ý¡¼¥È¡£¤µ¤é¤Ë¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ë¥Ü¥ó¤ÎÈáÌÄ¤Ë¤â»÷¤¿¶«¤ÓÀ¼¤¬Ãæ·Ñ²»À¼¤Ë¾è¤ë¤È¡¢¡Ö¤ª´ê¤¤¤À¤«¤é¡¢¥«¥á¥é¤ò¤½¤Ã¤Á¡Ê¥Ü¥ó¤ÎÊý¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¡×¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ëº©´ê¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤â¤¦²¿ÅÙ¤â¸«¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£²»¤â¾Ã¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤ì¡£»ä¤ÏÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¥Ü¥ó¤ò¼é¤ë¤è¤¦¤ËÁÊ¤¨Â³¤±¤¿¡£
¡¡¸µ¥¢¥ë¥Ú¥ó¥¹¥¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¥Ü¥ó¤Î°ÎÂç¤µ¤â¡¢¶¥µ»¤ÎÆñ¤·¤µ¤â½ÏÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢41ºÐ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬¶ì¤·¤à»Ñ¤ÏÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¥Î¥¤¥í¥¤¥¿¡¼»á¤Î¥ê¥Ý¡¼¥È¤Ï¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤â¾Î»¿¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ·Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿»ëÄ°¤«¤é¤ÏX¤Ç¡Ö¶¦´¶Åª¤Ç¡¢ÉÒ´¶¤Ç¡¢»×¤¤¤ä¤ê¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÖÒôÓÍ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤È½ÃÇ¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
