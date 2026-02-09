Civilization III¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¡¦¥¯¥í¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à²½¤·¤¿¡ÖOpenCiv3¡×
Ê¸ÌÀ¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤Ê¤¬¤éÂ¾¹ñ¤È³°¸ò¤·¤¿¤êÀïÁè¤ò»Å³Ý¤±¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹¥¿¡¼¥óÀ©¤Î¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¡¼¥²¡¼¥à¡Ö¥·¥ô¥£¥é¥¤¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢1982Ç¯¤Ë¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¤Î1ºîÌÜ¡ÖÊ¸ÌÀ¤Î½ì¡×¡¢1991Ç¯¤Ë¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¥²¡¼¥àÈÇ¤Î¥·¥ê¡¼¥º1ºîÌÜ¡Ö¥·¥É¥Þ¥¤¥ä¡¼¥º ¥·¥ô¥£¥é¥¤¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2001Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¥²¡¼¥àÈÇ¤Î¥·¥ê¡¼¥º3ºîÌÜ¡Ö¥·¥É¥Þ¥¤¥ä¡¼¥º ¥·¥ô¥£¥é¥¤¥¼¡¼¥·¥ç¥óIII¡×¤ÏMOD¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¸½Âå¤â³Ú¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤µ¤é¤ËÍ·¤ÓÊý¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¡¢¥¯¥í¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡¢MOD»Ø¸þ¡¢¤½¤·¤Æ¸½ÂåÅª¤ËºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¡ÖOpenCiv3¡×¤Ç¤¹¡£
https://openciv3.org/
¡Ö¥·¥ô¥£¥é¥¤¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï2025Ç¯2·î¤Ë¤ÏPC¤Î¤Û¤«Nintendo Switch¤äPlayStation 5¸þ¤±¤Î³Æ¼ï¥³¥ó¥·¥å¡¼¥Þ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤âÅ¸³«¤¹¤ëºÇ¿·ºî¡Ö¥·¥É¥Þ¥¤¥ä¡¼¥º ¥·¥ô¥£¥é¥¤¥¼¡¼¥·¥ç¥óVII¡×¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¸þ¤±¤Î¿·ºî¤â¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥·¥ô¥£¥é¥¤¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¤¬¡¢¸Å¤¤¥¿¥¤¥È¥ë¤â°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¤¤¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢½éÂå¤Î¡Ö¥·¥É¥Þ¥¤¥ä¡¼¥º ¥·¥ô¥£¥é¥¤¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤òµÕ¥¢¥»¥ó¥Ö¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹²½¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖOpenCiv1¡×¤È¤¤¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤â¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½éÂå¡Ö¥·¥ô¥£¥é¥¤¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤òµÕ¥¢¥»¥ó¥Ö¥ë¤·¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹²½¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖOpenCiv1¡× - GIGAZINE
OpenCiv1¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¥·¥ê¡¼¥º3ºîÌÜ¤Î¡Ö¥·¥É¥Þ¥¤¥ä¡¼¥º ¥·¥ô¥£¥é¥¤¥¼¡¼¥·¥ç¥óIII(Civ3)¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¡¦¥¯¥í¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¡ÖOpenCiv3(µìC7)¡×¤Ç¤¹¡£
OpenCiv3¤Ï¡¢¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¡¼¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÍ¥¤ì¤¿Í×ÁÇ¤È¡ÖCiv3¡×¤ÎMOD³«È¯¤«¤éÆÀ¤¿¶µ·±¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢¥¯¥í¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤Ä¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¤Î2D/3D¥²¡¼¥à¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÖGodot(¥´¥É¡¼)¥¨¥ó¥¸¥ó¡×¤È¡ÖC#¡×¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖCiv3¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÁÇºà¤ò°ìÀÚ¥³¥Ô¡¼¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢MOD¤ä¥Ñ¥Ã¥Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¼¥í¤«¤é³«È¯¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤¥²¡¼¥à¤È¤·¤Æ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
Civ3¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤äÍ¥¤ì¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤Î¤Û¤«¡¢¥·¥Ê¥ê¥ª¥¨¥Ç¥£¥¿¤äÆþ¼ê¤·¤ä¤¹¤¤¥¢¥»¥Ã¥È¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÉý¹¤¤MOD¤¬¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤¹¤ë¤¿¤á20Ç¯°Ê¾å¤â¤Î´Ö³Ú¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢MOD¤Ë¤è¤ë³ÈÄ¥¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¤µ¤é¤Ë³«È¯ÃÊ³¬¤ÇÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¸þ¤Ë¤âÍ·¤ÓÊý¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢OpenCiv3¤¬À©ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
OpenCiv3¤ÏºÇ½ªÅª¤ÊÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢Civ3¤òËÜÍè¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤Ë¡¢¸½Âå¤ÎMODÀ©ºî¼Ô¤È¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¤¿¤á¤ËºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£À©¸Â¤ò¼è¤ê½ü¤¡¢ÉÔ¶ñ¹ç¤ò½¤Àµ¤·¡¢MODµ¡Ç½¤ò³ÈÄ¥¤·¡¢ºÇ¿·¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Civ3¤Î¥²¡¼¥à¥×¥ì¥¤¤È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢Civ3¤òÄ¶¤¨¤ë¥²¡¼¥à¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯12·î¤Ë¤Ïv0.3¡ÖDutch¡×¤Î¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤Ïv0.3¡ÖDutch¡×¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¹¥¿¥ó¥É¥¢¥í¥ó¥â¡¼¥É¡×¤ÎÎã¤Ç¡¢º¸¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¥¢¥í¥ó¥â¡¼¥É¤Ç¼Â¹Ô¤·¤¿¤â¤Î¡¢±¦¤Ï¡ÖCiv3¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡×¤ò¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¡£Civ3¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤ÏCiv3¤Î¹ØÆþ¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢v0.3¡ÖDutch¡×¤Ç¤Ï½é¤á¤ÆOpenCiv3¤Î¤ß¤Ç¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
OpenCiv3¤Ï¸ø¼°¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥í¡¼¥«¥ë¤Ç¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤Þ¤¹¡£µ»öºîÀ®»þÅÀ¤Ç¤ÏOpenCiv3¤Ï³«È¯¤¬³èÈ¯¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ç¤¢¤ê¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï½é´üÃÊ³¬¤Î¥×¥ì¥¢¥ë¥Õ¥¡ÈÇ¤Ç¤¹¡£´ðËÜÅª¤Ê¥×¥ì¥¤¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¥á¥«¥Ë¥¯¥¹¤ä¥²¡¼¥à¸åÈ¾¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
OpenCiv3¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤ä³«È¯¾õ¶·¤ÏGitHub¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
C7-Game · GitHub
https://github.com/C7-Game