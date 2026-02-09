NASAÍ¿Í¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÖCrew-12¡×¤Î¥¯¥ë¡¼¤¬¥±¥Í¥Ç¥£±§Ãè¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÅþÃå¡¡2·î11Æü¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤Ø
¥¢¥á¥ê¥«´ë¶ÈSpaceX¡Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹X¡Ë¤ÎÍ¿Í±§ÃèÁ¥¡ÖCrew Dragon¡Ê¥¯¥ë¡¼¥É¥é¥´¥ó¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¡¢NASA¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¹Ò¶õ±§Ãè¶É¡Ë¤ÎÍ¿Í±§ÃèÈô¹Ô¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÖCrew-12¡Ê¥¯¥ë¡¼12¡Ë¡×¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
NASA¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Crew-12¤ÎCrew Dragon±§ÃèÁ¥¤òÅëºÜ¤·¤¿Falcon 9¡Ê¥Õ¥¡¥ë¥³¥ó9¡Ë¥í¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÅìÉôÉ¸½à»þ2026Ç¯2·î11Æü6»þ01Ê¬¡ÊÆüËÜ»þ´ÖÆ±Æü20»þ01Ê¬¡Ë¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
³ÖÎ¥´ü´ÖÃæ¤Î¥¯¥ë¡¼¤¬¥±¥Í¥Ç¥£±§Ãè¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÅþÃå
Crew-12¤Î¥¯¥ë¡¼¤Ï¡¢¥³¥Þ¥ó¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ëNASA¤ÎJessica Meir±§ÃèÈô¹Ô»Î¡¢¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤òÌ³¤á¤ëNASA¤ÎJack Hathaway±§ÃèÈô¹Ô»Î¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ëESA¡Ê¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ±§Ãèµ¡´Ø¡Ë¤ÎSophie Adenot±§ÃèÈô¹Ô»Î¤ª¤è¤ÓRoscosmos¡Ê¥í¥¹¥³¥¹¥â¥¹¡Ë¤ÎAndrey Fedyaev±§ÃèÈô¹Ô»Î¤Ç¤¹¡£
ÊÆ²¤Ïª¤Î±§ÃèÈô¹Ô»Î4Ì¾¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Æ¥¥µ¥¹½£¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¤ÎNASA¥¸¥ç¥ó¥½¥ó±§Ãè¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÂÇ¤Á¾å¤²2½µ´ÖÁ°¤«¤é¤Î³ÖÎ¥´ü´Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö2026Ç¯2·î6Æü¤Ë¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Î¥±¥Í¥Ç¥£±§Ãè¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ISS¡Ê¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤È¤Î¥É¥Ã¥¥ó¥°¤Ï¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²¤«¤é´Ý1Æü°Ê¾å¤¬·Ð¤Ã¤¿¥¢¥á¥ê¥«ÅìÉôÉ¸½à»þ2026Ç¯2·î12Æü10»þ30Ê¬º¢¡ÊÆüËÜ»þ´ÖÍâ13Æü0»þ30Ê¬º¢¡Ë¤ÎÍ½Äê¡£4Ì¾¤Ï¤ª¤è¤½8¤«·î´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆISS¤ÇÄ¹´üÂÚºß¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Á°²ó¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÖCrew-11¡×¤ÏÍ½Äê¤ò·«¤ê¾å¤²¤Æµ¢´Ô¤·¤¿¤¿¤á¡¢¸½ºß¤ÎISS¤Ï3Ì¾ÂÎÀ©¤Ç±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Crew-12¤ÎÅþÃå¤Ç7Ì¾ÂÎÀ©¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
