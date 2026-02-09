50Âå¤ÎÎä¤¨ÂÐºö¡£´¨¤µ¤ò¾è¤ê¤¤ë¥â¥ó¥Ù¥ë¡¦¤³¤¿¤Ä¥½¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¤Î²¹¤á¥¢¥¤¥Æ¥à
50Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢°ÊÁ°¤è¤êÎä¤¨¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Îä¤¨¤Ï¤Ä¤é¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ì²¤ê¤¬Àõ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Æü¡¹¤ÎÉÔÄ´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢À°Íý¼ýÇ¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼1µé¡¦¥¯¥ê¥ó¥Í¥¹¥È1µé¤ÎESSE¥Õ¥ì¥ó¥º¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¡¦µÜÆþµþ»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö53ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÅß¤Ï¡¢¤È¤¯¤Ë²¹¤á¥°¥Ã¥º¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦µÜÆþ¤µ¤ó¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À´¨¤µ¤¬Â³¤¯Åß¡¢ÃÈ¤«¤¯²÷Å¬¤Ë²á¤´¤¹¤¿¤á¤ÎÎä¤¨ÂÐºö¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥â¥ó¥Ù¥ë¤Î¥À¥¦¥ó¥Ù¥¹¥È¤ÇÂÎ´´¤ò²¹¤á¤Æ²È»ö¤â³°½Ð¤â¥é¥¯¤Ë
Îä¤¨ÂÐºö¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÃå¹þ¤à¤È½Å¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£½Å¤ÍÃå¤¹¤ë¤Û¤É¡¢ÀöÂõ¤äÊÒ¤Å¤±¤âÂçÊÑ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯¿È·Ú¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ë²á¤´¤¹¤Ë¤Ï¡Ö²¹¤á¤¿¤¤¾ì½ê¤ò¼é¤ë¡×¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¬ºòÇ¯¤«¤é°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥â¥ó¥Ù¥ë¤Î¥À¥¦¥ó¥Ù¥¹¥È¤Ç¤¹¡£¥Ù¥¹¥È¤ÏÂµ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Àö¤¤Êª¤äÁÝ½ü¤Ê¤É¡¢¿å¤ò»È¤¦²È»ö¤Ç¤âÏÓ¤¬Æ°¤«¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¤¸¤ã¤Þ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤ÆÇØÃæ¤ä¤ª¤Ê¤«¤Ê¤ÉÂÎ¤ÎÃæ¿´¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê²¹¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
·Ú¤¯¤Æ¤µ¤Ã¤È±©¿¥¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ºßÂð¥ï¡¼¥¯¤ä²È»ö¤Î¹ç´Ö¤Ë¤â½ÅÊõ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³°½Ð»þ¤Ï¡¢¥³¡¼¥È¤Î²¼¤Ë½Å¤Í¤Æ¤âÃå¤Ö¤¯¤ì¤»¤º¡¢½Õ¤ä½©¤ÎÈ©´¨¤¤Æü¤Ï¥¢¥¦¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£ÃÈË¼¤Ç¤ÎÀßÄê²¹ÅÙ¤ò²¼¤²¤¿¤ê¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ãå¤ë¤â¤Î¤ÇÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸÷Ç®Èñ¤ÎÀáÌó¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¸µ¤ò²¹¤á¤ë¤ÈÌ²¤ê¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¤³¤¿¤Ä¥½¥Ã¥¯¥¹¡×¤ÏÌë¤ÎÉ¬¼ûÉÊ
Îä¤¨ÂÐºö¤Ç¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó°Õ¼±¤·¤Æ²¹¤á¤¿¤¤¾ì½ê¤¬Â¸µ¤Ç¤¹¡£
Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÂÀè¤¬Îä¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«Ì²¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢ºòÇ¯¤«¤é¥ê¥Ô¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¤³¤¿¤Ä¥½¥Ã¥¯¥¹¡×¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿ÁÇºà¤ÇÄù¤á¤Ä¤±´¶¤¬¤Ê¤¯¡¢¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Þ¤ÇÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤ÊÍú¤¿´ÃÏ¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥°¥¦¥©¡¼¥Þ¡¼¤¬°ìÂÎ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¡£
º£Åß¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤ä¤¹¤ß¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×¥¿¥¤¥×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¿çÌ²»þ¤ÎÉ¬¼ûÉÊ¤Ë¡£ÂÀè¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÇ®¤¬¤³¤â¤ê¤¹¤®¤º¡¢Êü¼¾¤·¤Ê¤¬¤é²¹¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Íú¤¤¤¿¤Þ¤Þ¿²¤Æ¤âÂ¤¬¾ø¤ì¤º¤Ë²÷Å¬¤ËÌ²¤ì¤Þ¤¹¡£
ÉÛÃÄ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÂ¤Î¥¸¥ó¥¸¥ó¤¹¤ëÎä¤¨¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â¼ó¤Þ¤ï¤ê¤ò²¹¤á¤ë¤³¤È¤ÇÂÎ¤ÎÆâÂ¦¤«¤é¤¬¥Ý¥«¥Ý¥«¤·¤Æ¤¤Æ¡¢Ì²¤ê¤Î¼Á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤è¤ê¼êº¢¡£¡Ö¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¤Î¥á¥ê¥Î¥¦¡¼¥ë¥½¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ï¥³¥¹¥ÑºÇ¶¯
³°½Ð»þ¤ÎÎä¤¨ÂÐºö¤ÇÍê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥á¥ê¥Î¥¦¡¼¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¥á¥ê¥Î¥¦¡¼¥ëÁÇºà¤ÏÊÝ²¹À¤ÈµÛÊü¼¾À¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤è¤¯¡¢´À¤ò¤«¤¤¤Æ¤âÎä¤¨¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ¹¤È¤Î¤³¤È¡£¾Ã½¸ú²Ì¤â¹â¤¯¡¢ÅÐ»³¤Ê¤É¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¹¡£
»ä¼«¿È¡¢Åß¾ì¤ÏÆü¾ï¤ÎÂÎä¤¨ÂÐºö¤È¤·¤Æ¥á¥ê¥Î¥¦¡¼¥ë¤Î·¤²¼¤ò¤è¤¯Íú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¤Î¥³¥¹¥Ñ¤¬¤è¤¹¤®¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ï2000±ß°Ê¾å¤¹¤ë¤â¤Î¤âÂ¿¤¤¤Ê¤«¡¢¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¤Î¥á¥ê¥Î¥¦¡¼¥ë¤Ï780±ß¡Ê¡ö¡Ë¤È¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤²Á³ÊÂÓ¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤ÆÃÈ¤«¤µ¤ä²÷Å¬¤µ¤Ï½½Ê¬¤Ç¤¹¡£ËèÆü»È¤¦¤â¤Î¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¥³¥¹¥Ñ¤Î¤è¤µ¤Ï¡¢Îä¤¨ÂÐºö¤ò½¬´·¤Ë¤¹¤ë¶¯¤¤Ì£Êý¤Ç¤¹¡£
Îä¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë50Âå¤³¤½¡¢ÌµÍý¤ò¤»¤º¡Ö²¹¤á¤ë¤³¤È¡×¤òÆü¡¹¤Î½¬´·¤Ë¡£¤³¤ÎÅß¤ÏÂÎ´´¡¦Â¸µ¡¦Â³¤±¤ä¤¹¤µ¤ò°Õ¼±¤·¤¿Îä¤¨ÂÐºö¤Ç¡¢ËèÆü¤ò¿´ÃÏ¤è¤¯²á¤´¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ ²Á³Ê¤Ï2026Ç¯1·î¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£