¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹ÆâÌî¼ê¤¬¡¢ÊÆ¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ö¥Õ¥¡¥¦¥ë¡¦¥Æ¥ê¥È¥ê¡¼¡×¤Ë½Ð±é¡£ºòµ¨¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè7Àï¤ÇÊü¤Ã¤¿·àÅª¤ÊÆ±ÅÀËÜÎÝÂÇ¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥Û¡¼¥à¥¤¥ó¤ÎºÝ¤Ë¸«¤¿ÂçÃ«¤ÎÉ½¾ð¤Ï¡¢º£¤â¥í¥Ï¥¹¤Î¿´¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥í¥Ï¥¹¤Ï¡¢1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î9²ó¤Ëµ¯»à²óÀ¸¤ÎÆ±ÅÀ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÝ¡¢¥í¥Ï¥¹¤ÎÆ¬¤ò¤è¤®¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±Àï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¤Æ3¥é¥ó¤òÈïÃÆ¤·¤Æ¤¤¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£ÆóÅáÎ®¤È¤·¤Æµå³¦¤ËÂ¿Âç¤Ê¹×¸¥¤ò¤·¤Æ¤¤¿ÂçÃ«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÄËº¨¤ÎÈïÃÆ¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¥¬¥Ã¥¯¥ê¡£ÇÔÀïÅê¼ê¤È¤·¤Æ¥·¥ê¡¼¥º¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤ò¥í¥Ï¥¹¤Ï¡ÖÍýÉÔ¿Ô¤À¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÈÖÁÈÆâ¤Ç¥í¥Ï¥¹¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¤ÇÂçÃ«¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤ò¸ò¤ï¤·¤¿½Ö´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖÈà¤Î´é¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤À¤Ã¤¿¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£¡Ö¾éÃÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¿¤ÀÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¡×¡£¤â¤·9ÈÖ¤Î¥í¥Ï¥¹¤¬ËÞÂà¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢2»à¤ÇÂçÃ«¤Ë²ó¤ê¡¢ºÇ¸å¤ÎÂÇ¼Ô¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Éé¤±Åê¼ê¤«¤ÄºÇ¸å¤ÎÂÇ¼Ô¤È¤¤¤¦¡ÈºÇ°¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¡É¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤¬¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ì¤À¤±ÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤«¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤ÇÈà¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê·Á¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¿¡£2025Ç¯¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤â¡¢Åê¤²¤ÆÂÇ¤Ã¤Æ¤ÎÆóÅáÎ®¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤Í¡×
¡¡Â³¤±¤Æ¥í¥Ï¥¹¤Ï¡Ö¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤¬Æ¬¤ÎÃæ¤ò¤«¤±½ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¡£¥Ù¡¼¥¹¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï¡¢²ÈÂ²¤äºÊ¤Î¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤ÇÆ±ÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡ØÀ¤³¦°ì¤ò³Í¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¥Û¡¼¥à¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¡¢¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Î´é¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤À¤Ã¤¿¡£»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Ï¤½¤ÎÁ°¤Ë¥Ü¡¼¡¦¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤Ë3¥é¥ó¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ººÇ¸å¤Î½Ö´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÈà¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÍýÉÔ¿Ô¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥Ï¥¹¤ÏÂçÃ«¤È¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ2Ç¯ÌÜ¡£Îò»ËÅª¤Ê³èÌö¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¿¡£¡ÖÈà¤Ïµå³¦¤Î¤¿¤á¤ËËÜÅö¤ËÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Èà¤Î´é¤ËÉâ¤«¤ó¤À°ÂÅÈ¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ø¤¢¤Î¡ÊÂçÃ«¤Î¡ËÂÇÀÊ¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤â¡¢¤â¤¦Âç¾æÉ×¡£»î¹ç¤ÏÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¾¡¤Ä¤À¤±¤À¡Ù¤È´¶¤¸¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¤Ë½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤ä¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢Æ±¤¸´¶³Ð¤ò³Ð¤¨¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÂÇ¤Ä¤Î¤¬¤É¤ì¤À¤±Æñ¤·¤¤¤³¤È¤«¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£º£µ¨½ªÎ»¸å¤Ë°úÂà¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¥í¥Ï¥¹¤ÏÂçÃ«¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸½ÌòºÇ¸å¤Î1Ç¯¤òÁ÷¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë