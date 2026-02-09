新車350万円！ 日産“新型SUV”「カイト」に反響殺到！

日産のブラジル法人（以下、日産）が2025年12月11日に発表したニュースが、日本の日産ファンをざわつかせています。

新型コンパクトSUV「KAIT（カイト）」を正式発表され、販売を開始したのです。

【画像】超カッコいい！ これが新型SUV「カイト」です！（73枚）

現地ではすでに新型「キックス」が販売されていますが、カイトはその下のクラスを埋める、エントリーモデルとして投入されました。

しかし、その姿は単なる「廉価版」という枠には収まりきらない魅力を放っています。

ボディサイズは全長4304mm×全幅1760mm×全高1611mm。

この数値を見て、「日本でも扱いやすそうなサイズ感！」「これぞ今まさに日本に必要なクルマではないか」と反応したユーザーは少なくありません。

トヨタ「ヤリスクロス」やホンダ「ヴェゼル」などが覇権を争う日本のBセグメントSUV市場に、そのまま投入しても十分に戦えるパッケージングだからです。

ただし、全高1611mmという点については、「うちのマンションの立体駐車場（1550mm制限）には入らないのが惜しい…」という現実的な懸念の声も見られました。

デザインも好評です。「機能性と感動の融合」をテーマにしたエクステリアは、近年の日産車の代名詞だった「Vモーショングリル」とは一線を画す、シンプルかつ力強い造形を採用。

SNS上では「これはヤリスクロス対抗!?」「Vモーションより断然好み！」「ルノーなどの欧州車テイストを感じる」「現行キックスより好きかも」といった好意的なコメントが多く、さらに「カイトという名前の響きも良い」「続報もフォローしたくなる！」とネーミングセンスを評価する声も上がっています。

驚くべきは、エントリーモデルらしからぬ装備の充実ぶりです。

最も安価な「アクティブ」グレードであっても、17インチアルミホイール、フルLEDヘッドライト、キーレスエントリーを標準装備。

車両価格は11万7990レアル（日本円で約350万円）からと決して激安ではありませんが、鉄チンホイールやハロゲンランプでお茶を濁さない姿勢に、日産の本気度が窺えます。

パワートレインは、最高出力113馬力を発揮する1.6リッター直列4気筒エンジンと、CVTの組み合わせ。

e-POWERのような派手さはありませんが、信頼性の高い純ガソリン車を求める層にはむしろ歓迎される仕様でしょう。

しかし、この魅力的なモデルはあくまで海外専売車。

日本のSNSでは、「悲しいけど国内販売ではないのですね…」「日産は国内ユーザーが欲しがってるクルマをなぜ売ろうとしないのか」といった、国内市場導入を求めるコメントが散見されます。

また、「インド生産の『マグナイト』も日本に入れてほしい！」「海外向けには魅力的なコンパクトSUVやミニバンがあるのに〜」と、他の海外専売モデルも含めた国内ラインナップの拡充を願う声も尽きません。

日本市場ではキックスの価格帯が上昇し、手頃な日産SUVの選択肢が空白となっています。

そこにピタリとハマる新型カイトの登場は、日本のファンにとって「羨望」と「歯痒さ」が入り混じるニュースとなったようです。

現時点で日本導入のアナウンスはありませんが、「日本のファンが声を上げれば導入もあり得るのでは？」という淡い期待のコメントが存在するように、地球の裏側で走り出した新型カイトに熱い視線が注がれています。