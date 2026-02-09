【かわいい】ヤマト運輸監修! クロネコ・シロネコのオムレットがファミマに登場
ファミリーマートは2月10日、ヤマト運輸が監修した「クロネコのオムレット」(298円)を全国のファミリーマートで発売する。
「クロネコのオムレット」(298円)
ファミリーマートでは2月22日の"ねこの日"に合わせ、2月10日から「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦!」を実施する。同商品は、それに伴い発売されたオリジナル商品17種類のうちの1つ。
ふんわりココアオムレット生地でココアクランチ入りのクリームを包み、ヤマトグループ公式キャラクター「クロネコ・シロネコ」の紙ピック1枚とクロネコをイメージしたネコ型のビスケットをトッピングした。紙ピックとパッケージは、全3種類のデザインを用意している。
紙ピックデザイン
パッケージデザイン
クロネコ・シロネコ
