【ドラゴンの胃でおやすみ】 2月9日連載開始

講談社は2月9日、原作・大橋ユウ氏、作画・西村隆氏によるマンガ「ドラゴンの胃でおやすみ」の連載を「週刊ヤングマガジン 2026年11号」にて開始した。なお、本作はヤンマガWebでも公開されている。

本作はドラゴンの“胃の中”を舞台にした異色のファンタジー作品。国の象徴であり民の憧れである騎士団長であるリンナは、外面だけの中間管理職という立場に疲弊していた。ある日、彼女は巨大なドラゴンに遭遇し、無惨にやられ、ドラゴンの胃の中へ。目を覚ましたリンナは信じ難い光景を目撃する。

なお、ヤンマガWebでは今後、金曜日に更新が行なわれる予定。

【あらすじ】

国の象徴であり民の憧れである騎士団長。しかし現実問題、その役割は外面だけの中間管理職で、上司にコキ使われるだけのものであった。そんな役職を背負い生きる誇り高き女騎士団長・リンナは、ある日の業務中、巨大なドラゴンに遭遇する。応戦しようとするも、日々の激務の疲れからか無惨にやられてしまう‥。しかし目を覚ました先で見た光景は信じ難いもので‥‥！？ 日常に疲れたアナタに贈る、夢と癒しの“胃の中”ファンタジー！！