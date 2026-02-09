「AVIOT」は、同社が販売する完全ワイヤレスイヤホン『TE-V1R』をベースモデルとし、作品の世界観を表現したオリジナルデザインと、計160種類以上の新録ボイスを搭載した、『エヴァンゲリオン』とのコラボモデル『TE-V1R-EVA』の受注再開を発表した。

本機には完全新録された9キャラクターによるガイダンスボイスが収録されているほか、綾波レイ、式波・アスカ・ラングレーの描きおろしイラストをパッケージに採用。さらに、「残酷な天使のテーゼ」などを歌唱した高橋洋子によるサウンドチューニングも搭載している。

デザインはホワイト×シルバーをベースとしたカラーリングに、イヤホン本体にはロンギヌスの槍とカシウスの槍、チャージングケースにはエヴァンゲリオン初号機をモチーフとしたロゴを配置。『エヴァンゲリオン』シリーズ作品30周年を彩る、豪華仕様のイヤホンだ。

■製品概要〈基本仕様〉ドライバー：φ10mmダイナミック型及びバランスドアーマチュア型ドライバーによるハイブリッドタイプ通話用マイク：MEMSマイクバッテリー容量：イヤホン片耳85mAh / ケース600mAh通話時間：最大9時間連続再生時間：最大19時間（充電ケース併用時：最大62時間）※再生時間は使用環境により変動する可能性があります。イヤホン本体 充電時間：約1.5時間充電ポート：USB Type C防水レベル（イヤホン本体のみ）：IPX4相当重量：イヤホン片耳 約6.5gその他：マルチポイント対応 (2デバイス)片耳使用可能イヤホン単体ON／OFF可能急速充電対応(約10分 の充電で最大120分再生)

〈付属品〉シリコンイヤーピース(S/M/L各サイズ1ペア )USBType-Cケーブル1本ユーザーマニュアル製品保証登録カード 〈Bluetooth規格〉対応コーデック：SBC、AAC、LDAC対応プロファイル：A2DP、AVRCP、HFP、HSPBluetooth version:5.3Bluetoothマルチペアリング登録可能デバイス数：8

（文＝リアルサウンド編集部）