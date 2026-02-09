今夏公開されるDCユニバースの新作映画『スーパーガール』の新映像が公開された。

本作は、2022年にDCスタジオの共同CEOに就任したジェームズ・ガンによる、『スーパーマン』に続くDCユニバース最新作。スーパーマン／クラーク・ケント（デヴィッド・コレンスウェット）の従妹、スーパーガール／カーラ・ゾー＝エルを主人公に、新たな物語が描かれる。製作は『スーパーマン』に続き、ガン率いるDCスタジオが担当。『アイ,トーニャ 史上最大のスキャンダル』『クルエラ』のクレイグ・ギレスピーが監督を務めた。

『スーパーマン』にも登場した本作の主人公スーパーガール／カーラ・ゾー＝エル役で主演を務めるのは、『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』のミリー・オールコック。エイリアンの少女ルーシー・メアリー・ノール役を『三体』のイヴ・リドリー、 宇宙最凶の賞金稼ぎロボ役を『アクアマン』シリーズのジェイソン・モモアがそれぞれ演じる。さらに“スーパードッグ”クリプトも再登場する。

アメリカ現地時間2月8日に行われたアメリカンフットボールの最高峰「スーパーボウル」。このイベントへのカウンタープログラムとして同日に放送された子犬の祭典「パピーボウル」にてお披露目となった新映像は、スーパーガール／カーラとまだ子犬だったころのクリプトの“初めての出会い”の瞬間が描かれている。

クリプトは『スーパーマン』でスーパーマンと共に敵と戦い、驚異的なパワーとスピードを披露。その活躍からスーパーマンの“最強の相棒”であり愛犬かと思われていたが、ラストで実の飼い主がスーパーガールであることが明かされた。外見こそ愛らしいものの、地球上の犬ではないことがその身体能力の高さからも明白。しかし、出自や背景は未だ謎に包まれている。映像では、スーパーガール／カーラに寄り添う姿や元気に吠えるクリプトの愛らしさが印象的で、クリプトがカーラにとってどれほど特別な存在であるかが伝わる。

あわせて、クリプト（子犬ver.）のスペシャルビジュアルも公開。純白の毛並みと片耳だけが垂れたチャームポイントは子犬のころから健在。お馴染みの“Sマーク”付きの首輪に、パピーサイズの体全体がすっぽり収まる姿に、「この犬に要注意」というキャッチコピーが添えられている。

