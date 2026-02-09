『ラヴ上等』出演の鈴木ユリア、K-1ラウンドガール姿を披露 抜群のスタイルに「可愛すぎる」と絶賛の声
Netflixリアリティシリーズ『ラヴ上等』に出演する、“Baby”ことタレントの鈴木ユリアが9日、自身のインスタグラムを更新。格闘技イベントでのラウンドガール姿を披露し、反響を呼んでいる。
鈴木は「プライベートで何回も観に行かせて頂いてるK-1のスペシャルラウンドガールを務めさせて頂きました」と報告。8日に都内で開催された「K-1 WORLD GP 2026」に登場したことを明かした。
投稿では、ラウンドガールの衣装に身を包み、カメラに向かって笑顔でピースサインをするオフショットなどを公開。続けて「沢山お声も掛けて頂いて嬉しかったです。選手のみなさん素敵なファイトを本当にありがとうございました」と、ファンや選手への感謝をつづっている。
鈴木は、社会の“はみ出しもの”として生きてきたヤンキーの男女が共同生活を送る恋愛リアリティショー『ラヴ上等』に出演し注目を集める存在。普段は塗装職人として働きながらタレントとしても活動している。
この投稿に対してファンからは、「スタイル良すぎ〜」「似合っててめちゃくちゃ可愛い」「足綺麗」といった絶賛のコメントが殺到。抜群のプロポーションが際立つ姿に、多くの称賛の声が寄せられている。