¡ÚÇ¾¤ÎÀ°Íý½Ñ¡Û»Å»ö¤¬Â®¤¤¿Í¤Ï¡Öºî¶È´ù¡×¤¬¹¤¤¡©Èè¤ìÃÎ¤é¤º¤ÊÇ¾¤ò¤Ä¤¯¤ë¥ïー¥¥ó¥°¥á¥â¥ê¤ÎÈëÌ©¡ÚÃ¦¡¦ÈèÏ«²óÉü¡Û
Èè¤ì¤Ê¤¤¤·¤¯¤ß¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¡Ö¥ïー¥¥ó¥°¥á¥â¥ê¡×¤È¤Ï¡©
¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÇ¾¤Îµ¡Ç½
¡¡»ä¤¿¤Á¤ÎÇ¾¤Ï¡¢¾ï¤Ë¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯¡×¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯¤È¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Îºî¶È¤òÆ±»þ¤Ë¿Ê¹Ô¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤ÐËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¡¢Ê¸»ú¤òÄÉ¤¤¤Ê¤¬¤éÃ±¸ì¤Î°ÕÌ£¤òÍý²ò¤·¡¢Æ±»þ¤ËÁ°¤ËÆÉ¤ó¤ÀÆâÍÆ¤ä¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¹Í¤¨¤ò¤á¤°¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼þ°Ï¤ÎÊª²»¤ä¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Î¾õÂÖ¤Ë¤âÃí°Õ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Ç¾¤¬¤³¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Î¾ðÊó¤òÊÂ¹Ô¤·¤Æ½èÍý¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥ïー¥¥ó¥°¥á¥â¥ê¡×¤È¤¤¤¦¤·¤¯¤ß¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥ïー¥¥ó¥°¥á¥â¥ê¤Ï¡¢¸Þ´¶¤«¤éÆþ¤ë¾ðÊó¤È²áµî¤Îµ²±¤ä·Ð¸³¤ò°ì»þÅª¤ËÊÝ´É¡¦À°Íý¤·¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¸Æ¤Ó½Ð¤¹¡Öµ²±¤Îºî¶È´ù¡×¤Î¤è¤¦¤Êµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ¡Ç½¤¬¥¹¥àー¥º¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Ç¾¤ÏÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤À¤±¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÌµÂÌ¤Ê»×¹Í¤ä´¶¾ð¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÃ¥¤ï¤ì¤º¡¢Èè¤ì¤Ë¤¯¤¤¾õÂÖ¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢¥ïー¥¥ó¥°¥á¥â¥ê¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤¨¤Ê¤¤¤È¡¢¾ðÊó¤ÎÀ°Íý¤¬¤Ç¤¤ºÇ¾¤¬º®Íð¤·¡¢Ãí°ÕÎÏ¤¬Ê¬»¶¤·¤Æ¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¶¯¤¤ÈèÏ«¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ÖÈè¤ì¤Ê¤¤Ç¾¡×¤È¤Ï¡¢¥ïー¥¥ó¥°¥á¥â¥ê¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤¨¤Æ¤¤¤ëÇ¾¤Î¤³¤È¡£¤³¤Î¾Ï¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥ïー¥¥ó¥°¥á¥â¥ê¤Î¤·¤¯¤ß¤òÍý²ò¤·¡¢Ç¾¤Î¥á¥â¥êー¤òÀ°Íý¤·¤Æ¡ÈÈè¤ì¤Ê¤¤¤·¤¯¤ß〟¤ò¤Ä¤¯¤ëÊýË¡¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¾¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡Èºî¶È´ù¡É
¥ïー¥¥ó¥°¥á¥â¥ê¤Ï¡¢¸Þ´¶¤«¤éÆþ¤ë¾ðÊó¤È²áµî¤Îµ²±¤ä·Ð¸³¤ò°ì»þÅª¤ËÊÝ´É¡¦À°Íý¤¹¤ë¡Öºî¶È´ù¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
