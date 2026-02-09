ÇòÇ®¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÃÄÂÎÀï¡¢ºäËÜ²Ö¿¥¤Î¡ÈÆæ¥Ý¡¼¥º¡ÉÏÃÂê¡¡¥ê¥ó¥¯¥¤¥óÄ¾Á°¡Ö¤·¤¿¡©¡ª¡×¡Ö¥µ¥é¤Ã¤È¡×
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎÀï
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎÀï¤¬8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ï2Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤ÏºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬148.62ÅÀ¤Ç1°Ì¡£¹¥±é¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿°ìÊý¡¢Îý½¬Æþ¾ì»þ¤Ë¸«¤»¤¿¡ÈÆæ¥Ý¡¼¥º¡É¤ËÈ¿¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡6Ê¬´ÖÎý½¬Á°¡¢Æþ¾ì¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ñ¥ÁÖ¤È¸½¤ì¤¿ºäËÜ¤Ï¡¢±¦¼ê¤òµó¤²¤Ê¤¬¤é¤ª¤É¤±¤¿É½¾ð¡£ÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖWEST.¡×¤Î¥À¥ó¥¹¥Ý¡¼¥º¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤¿¡£
¡¡X¾å¤Ë¤Ï¡ÖWEST.¤Î¤Þ¤¡¤¤¤Ã¤«¤ä¤Ã¤¿¤Ç¤·¤çº£¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤Þ¤¡¡¢¤¤¤Ã¤«¡ª¤Î¥Ý¡¼¥º¤·¤Æ¥ê¥ó¥¯¥¤¥ó¡×¡Ö¤Þ¤¡¤¤¤Ã¤«¡ª¥Ý¡¼¥º¤ò¥µ¥é¥Ã¤È¤¤á¤Æ¤¯¤ëºäËÜ²Ö¿¥¤µ¤ó´èÄ¥¤ì¡×¡Öº£¤Þ¤¡¤¤¤Ã¤«¡ª¤·¤¿¡©¡ª¡×¡ÖÆþ¾ì¤Î»þ¤ÎÊÑ´é¡×¡ÖÌÀ¤ë¤¯¤Ã¤Æ¤è¤¤¤ï¡×¡ÖÎÉ¤¤É½¾ð¡ª¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡±éµ»¸å¡¢NHKÃæ·Ñ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Öº£Æü¤Ï3Ï¢Â³¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼ºÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢148¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¡¢JAPAN¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Îº¸Â¦¤¬¡Ø1¡Ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤è¤ê¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬ÂçÇúÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È½¼¼Â¤ÎÉ½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë